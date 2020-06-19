ОСТАННІ НОВИНИ

Коронавірусний антирекорд в Україні: за добу – 921 хворий

Соломія Головіна

|

Станом на ранок 19 червня в Україні підтверджено 34 984 випадки COVID-19, з них 16 033 одужали (+586 за минулу добу), 985 померли (+19). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

 

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 542 247, методом ІФА – 115 494.

Усього захворювання підтверджено у 2570 дітей та 5877 медиків. Госпіталізації потребували 9767 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 343 пацієнти. 25 217 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших – 3548 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

1.м. Київ – 4176 (1332 одужали);

2.Чернівецька обл. – 4211 (1470 одужали);

3.Львівська обл. – 3540 (663 одужали);

4.Рівненська обл. – 2693 (1467 одужали);

5.Київська обл. – 2142 (994 одужали);

6.Закарпатська обл. – 1960 (833 одужали);

7.Івано-Франківська обл. – 1940 (1064 одужали);

8.Харківська обл. – 1744 (812 одужали);

9.Волинська обл. – 1673 (548 одужали);

10.Тернопільська обл. – 1605 (1050 одужали);

11.Вінницька обл. – 1596 (990 одужали);

12.Одеська обл. – 1200 (510 одужали);

13.Житомирська обл. – 1201 (609 одужали);

14.Дніпропетровська обл. – 1021 (758 одужали);

15.Хмельницька обл. – 608 (474 одужали);

16.Кіровоградська обл. – 604 (502 одужали);

17.Черкаська обл. – 585 (388 одужали);

18.Запорізька обл. – 547 (385 одужали);

19.Чернігівська обл. – 459 (112 одужали);

20.Донецька обл. – 350 (142 одужали);

21.Миколаївська обл. – 338 (264 одужали);

22.Полтавська обл. – 289 (262 одужали);

23.Сумська обл. – 246 (178 одужали);

24.Херсонська обл. – 185 (174 одужали);

25.Луганська обл. – 71 (52 одужали).

Нагадаємо, 17 червня Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 липня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова
Наталя ДУЛЯБА
Запахло виборами або що стоїть за комунальною кризою Львова

Ще наприкінці травня у Ратуші забили на сполох: мовляв, через коронавірусну кризу бюджет Львова щомісяця не доотримує бі...

«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині
Юрій Шумак
«Велике будівництво»: як монополія зриває ремонт доріг на Львівщині

На початку квітня Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») відзвітувало про початок «великого будів...

Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова
Анастасія ПИЖ
Вирушаймо у відпустку з «АТБ»: корисні поради для туриста зі Львова

Зважаючи на пандемію коронавірусу нового типу, багатьом із нас довелося змінити плани на літо, адже подорожі на відомі к...

Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом
Омелян ШЕВЧУК
Онкодерматологія. Коли ваш захисник стає вашим ворогом

Наша шкіра є дзеркалом здоров’я організму. Водночас це «орган», який має надзвичайні компенсаторні можливості та кожен д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...