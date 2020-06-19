Коронавірусний антирекорд в Україні: за добу – 921 хворий

Станом на ранок 19 червня в Україні підтверджено 34 984 випадки COVID-19, з них 16 033 одужали (+586 за минулу добу), 985 померли (+19). Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 542 247, методом ІФА – 115 494.

Усього захворювання підтверджено у 2570 дітей та 5877 медиків. Госпіталізації потребували 9767 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 343 пацієнти. 25 217 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Серед одужавших – 3548 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

1.м. Київ – 4176 (1332 одужали);

2.Чернівецька обл. – 4211 (1470 одужали);

3.Львівська обл. – 3540 (663 одужали);

4.Рівненська обл. – 2693 (1467 одужали);

5.Київська обл. – 2142 (994 одужали);

6.Закарпатська обл. – 1960 (833 одужали);

7.Івано-Франківська обл. – 1940 (1064 одужали);

8.Харківська обл. – 1744 (812 одужали);

9.Волинська обл. – 1673 (548 одужали);

10.Тернопільська обл. – 1605 (1050 одужали);

11.Вінницька обл. – 1596 (990 одужали);

12.Одеська обл. – 1200 (510 одужали);

13.Житомирська обл. – 1201 (609 одужали);

14.Дніпропетровська обл. – 1021 (758 одужали);

15.Хмельницька обл. – 608 (474 одужали);

16.Кіровоградська обл. – 604 (502 одужали);

17.Черкаська обл. – 585 (388 одужали);

18.Запорізька обл. – 547 (385 одужали);

19.Чернігівська обл. – 459 (112 одужали);

20.Донецька обл. – 350 (142 одужали);

21.Миколаївська обл. – 338 (264 одужали);

22.Полтавська обл. – 289 (262 одужали);

23.Сумська обл. – 246 (178 одужали);

24.Херсонська обл. – 185 (174 одужали);

25.Луганська обл. – 71 (52 одужали).

Нагадаємо, 17 червня Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 липня.