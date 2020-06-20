Кабмін оприлюднив нові правила карантину. Що заборонено

Кабінет Міністрів опублікував постанову №500, якою вніс зміни до правил карантину в Україні. Про це повідомляє Львівський портал.

Згідно з документом, на час карантину, тобто наразі до 31 липня, в Україні заборонено:

перебувати у громадських приміщеннях і в транспорті без масок (маска має закривати ніс і рот);

перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу;

самовільно залишати місце ізоляції чи обсервації;

відвідувати навчальні заклади групами більше 10 людей, окрім учасників ЗНО;

проводити масові заходи за участі більше однієї людини на площі 5 м кв та із дистанцією менше 1,5 м між гостями;

робота дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

перевозити більшу кількість пасажирів, ніж є місць для сидіння у громадському транспорті (стосується і регулярних, і нерегулярних перевезень);

відвідувати будинки пристарілих та психіатричні заклади;

перетин кордону іноземцями без страхового полісу на випадок коронавірусної хвороби.

Також в Україні надалі заборонена планова госпіталізація, окрім надання допомоги вагітним і новонародженим, онкохворим, а також паліативної допомоги. Планові операції можна проводити лише в тих регіонах, де в лікарнях вільні більше 50% місць.

Прийнятою постановою уряд заборонив відключати водоканали від електроенергії, а енергетичні підприємства – від газу.

Водночас Кабмін пропонує ввести дистанційну роботу, де це можливо, а де ні – запровадити гнучкий робочий графік із різним робочим часом для працівників.

Деяким підприємствам радять починати працювати не раніше, ніж о 10:00 год. Йдеться про оптову і роздрібну торгівлю, ремонт авто і мотоциклів, поштову і кур’єрську діяльність, готелі, заклади громадського харчування, освіту, страхування, мистецтво, спорт і відпочинок.

Нагадаємо, в уряді нещодавно заявили, що в Україні почалась друга хвиля COVID-19.

Так, 19 червня Україна встановила антирекорд: за добу виявили 921 хворого на коронавірус. Через такі невтішні показники МОЗ посилить контроль за дотриманням карантину, який нещодавно продовжили до кінця липня.

Станом на 20 червня коронавірусом в Україні заразилися 35 825 людей. За останню добу виявили 841 нового хворого. Львівщина – у трійці лідерів зі рівнем захворюваності, тут коронавірусом заразились 3679 людей. За останню добу – плюс 142 нових хворих.

Львівська область останній тиждень б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Протягом 17 червня виявили 171 нового хворого, що є абсолютним антирекордом області. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через збільшення рівня захворюваності на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 22 червня.