Антирекорди COVID-19 в Україні: МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантину

Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме введення жорсткого контролю за дотриманням карантинних обмежень. Про це під час брифінгу 19 березня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба МОЗ.

Максим Степанов нагадав, що Україна за минулу добу встановила черговий антирекорд за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. Суттєве зростання інфікування спостерігається впродовж 10 останніх днів.

«МОЗ ініціюватиме введення максимально жорсткого контролю за дотриманням карантинних обмежень, в тому числі у транспорті, громадських місцях, закладах торгівлі тощо. Крім того міністерство виступає за обмеження роботи деяких закладів, наприклад, нічних клубів. Ініційований МОЗ жорсткий контроль включатиме, зокрема, накладання штрафів на порушників карантинних обмежень», – зазначив міністр.

Міністр наголосив на необхідності дотримання рекомендацій МОЗ щодо профілактики поширення коронавірусної хвороби: масковий режим, користування антисептиками та дотримання соціальної дистанції.

Зазначимо, за попередню добу Україна знову побила коронавірусний антирекорд. Так за минулу добу виявили 921 хворого на COVID-19.

У Львівській області станом на ранок 19 червня зафіксовано 3540 випадків інфікування корона вірусом. Зокрема за минулу добу COVID-19 діагностовано у 142 хворих.

Загалом Львівська область останнім часом б’є рекорди за кількістю хворих на COVID-19. Незважаючи на такі невтішні дані, у Львівській ОДА запевняють, що медзаклади заповнені лише на 30% і проблем з госпіталізацією пацієнтів немає.

Також на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через збільшення кількості хворих на коронавірус на Львівщині досі не послабили карантин, обласна комісія ТЕБ і НС вкотре його продовжила, цього разу – включно до 19 червня.