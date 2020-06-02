Не житло, а «інвестиційний простір». Мерія Львова показала бачення забудови приміського вокзалу

На початку 2020 року в «Укрзалізниці» заявили, що хочуть продати ділянку, де зараз знаходиться приміський вокзал, під будівництво житла, офісів і ТРЦ. Львівська міська рада своєю чергою таку пропозицію відхиляє і вже сформувала власне бачення розвитку цієї території. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, «Укрзалізниця» заявила про намір передати частину головного вокзалу Львова у концесію, а територію приміського вокзалу забудувати житловим комплексом, офісами і паркінгом на 1000 місць. Для такого проєкту вже нібито знайшовся інвестор, який готовий був викупити землю.

У міськраді Львова своєю чергою заявили, що готові взяти приміщення головного вокзалу у комунальну власність, а також долучитися до будівництва підземного паркінгу на 800 місць. Для подальших перемовин у мерії створили робочу групу, у яку мали увійти представники «Укрзалізниці».

Сьогодні, 2 червня, заступник директора департаменту ЖКГ Андрій Білий повідомив, що мерія «категорично не погоджується» на план забудови від «Укрзалізниці». Тому посадовці взялися переосмислити територію від площі Двірцевої до вул. Городоцької «з боку здорового глузду та потреб міста».

«Минулого року «Укрзалізниця» вийшла до міської ради з ідеєю продати цю ділянку. Вже був інвестор, який готовий її забудувати житлом, навіть показували попередній план території. На що ми категорично не погодились, а взялись продумати цю територію з точки зору здорового глузду та потреб міста… Площа Двірцева має стати в майбутньому центральним транспортним хабом міста зі зручною доступністю головного та приміського залізничних вокзалів та автостанції. Там мають бути всі необхідні автобусні відправлення від міжнародних напрямків до приміських. Бажано все об’єднати «сухими» коридорами. А для того, щоб цей простір був живий, має бути достатньо комерційних приміщень та обов’язково підземні паркінги», – зауважив Андрій Білий.

У пресслужбі мерії Львівському порталу розповіли, що місто розробило власну концепцію розвитку території від площі Двірцевої до вул. Городоцької. Ділянку, де зараз знаходиться приміський вокзал, пропонують перетворити у «привабливий інвестиційний простір», де можна створити кілька тисяч робочих місць.

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, приміський вокзал пропонують перенести поближче до головного вокзалу. На вивільненій території можна збудувати конгрес-хол, бізнес-центр, офіси та готелі, підземні паркінги.

«Дуже важливо зберегти масштабність цієї історичної території, але при тому внести сучасну архітектуру, сучасні підходи урбаністики. Тому тут передбачено багато громадських просторів, багато підземних паркінгів, щоб людина могла заїхати буквально з перехрестя вул. Кульпарківської–Городоцької, навіть не їдучи по вул. Чернівецькій. Доїхати до підземного паркінгу, там припаркуватися і, не виходячи на вулицю, через приміський вокзал зайти до головного. Також передбачено можливість інших громадських функцій: конгрес-хол, бізнес-центр, квартали, у яких можуть бути розміщені як готелі, так бізнес», – пояснив Антон Коломєйцев.

Він також додав, що на цій території хочуть використовувати засоби для акумулювання дощових вод і запобіганню надмірного перегріву. Також проєкт передбачає висадку нових дерев та газонів, озеленення дахів нових будівель.

Нагадаємо, у березні 2019 року у Львові почали реконструкцію площі Двірцевої. Всі роботи виконує компанія «Онур», завершитись вони мають до весни 2021-го. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

У межах цього масштабного проєкту мерія обіцяла звести поруч із вокзалом підземний паркінг. Почати будівництво мали ще навесні цього року, однак цього так і не зробили.

Торік у грудні на площі Двірцевій завершився перший етап реконструкції. Після цього люди з інвалідністю заявили, що тепер вона стала ще гіршою для пересування. Натомість у мерії все спростовують і кажуть, що Двірцева є найкращою інклюзивною привокзальною площею України.

Другий етап реконструкції площі Двірцевої стартував 1 червня.