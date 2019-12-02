Відкриття першої частини площі Двірцевої після реконструкції. Як проходять останні приготування?

Вже у цю суботу, 7 грудня, відкриють першу частину площі Двірцевої після реконструкції. Зокрема, мова йде про праву сторону, де розташований автовокзал «Двірцевий». Львівський портал побував на площі та показує, як завершують роботи після масштабного ремонту.

На площі Двірцевій уже завершили заміну водогонів, проклали нову телефонну мережу, облаштували платформи для висадки й посадки пасажирів трамваїв, а також платформи для пасажирів автобусів, провели монтаж трамвайної контактної мережі. Наразі на площі Двірцевій облаштовують освітлення, встановлюють електронні табло та завершують благоустрій.



Як розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий, оновлена площа Двірцева передбчає повну інклюзію.

«Єдина проблема, яка у нас виникла – коли входиш на вокзал, то при відчуваєш, що щось тут не правильно. Ми готові зробити пандуси Львівській залізниці, що він вписувався в одному стилі з площею. Ще одна проблем, що між пероном та вокзалом є певний рівень і там немає доступності», – повідомив він.

Також мер Львова Андрій Садовий під час брифінгу наголосив, що на самій площі стоїть невеликий незаконний МАФ, який не має жодних юридичних прав.

«Щоб його демонтувати, ми вже більше року судимось. Він собі оформляє право власності, ми його скасовуємо. Ми повинні робити все в рамках чинного законодавства», – сказав він.

Додамо, що після завершення ремонтних робіт відновить роботу і автовокзал «Двірцевий».

«Тут будуть міжнародні напрямку та курсуватимуть автобуси туристичних напрямків – до Моршина, Трускавця, можливо Східниці. Тут в ідеалі пасував і приміський вокзал, але площа настільки обмежена в розмірі, що ми обирали по пріоритету. Багато автобусів, які зараз з’їжджаються біля парковки поруч з вокзалом та біля зупинки громадського транспорту, їздять нелегально та не погоджують схему ні з містом, ні з Укртрансбезпекою. Відокремивши цю частину, ми готові починати наводити порядок з цими перевізниками. Тому у нас зараз тісна співпраця з керівниками автостанцій. Навіть є ідея розвести міжнародні маршрути на АЗС-2 на вул. Б Хмельницького, на автовокзал вул. Стрийську», – додав Андрій Білий.

Другий етап реконструкції площі Двірцевої хочуть завершити наступного року.

Зазначимо, що 7 грудня до Головного залізничного вокзалу відновлять рух трьох трамваїв, а також п’ять автобусних маршрутів будуть заїжджати на місця, які призначені спеціально для міських маршруток.

Нагадаємо, 29 грудня на площі Двірцевій новою колією тестово проїхав трамвай.

Як повідомляв Львівський портал, раніше у мерії обіцяли відновити рух трамваїв через площу Двірцеву планують на початок грудня 2019 року.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.