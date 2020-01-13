ОСТАННІ НОВИНИ

(Без)бар’єрна площа Двірцева: «смуга перешкод» для людей з інвалідністю на оновленому вокзальному просторі

Соломія Головіна

|

Після реконструкції площі Двірцевої вокзальний простір не став доступнішим для маломобільних груп населення, навпаки – навіть небезпечним. Про це заявив національний координатор програми «Безбар’єрна Україна» Ярослав Грибальський у відзнятому відео, де він проаналізував забезпечення безбар’єрного доступу до Головного залізничного вокзалу Львова.

 

«Площа Двірцева, розхвалена львівськими посадовцями, після реконструкції не стала доступнішою для людей з інвалідністю, ба – навіть гірше», – констатував він.

За його словами, ще до реконструкції людей, які користуються інвалідними візками, можна було підвезти машиною аж під самісінький пандус при вході до приміської зали. На тротуарі біля нього тоді було відведене місце для цього транспорту, зараз же ця парковка розташовується на відстані 150 м від пандуса.

«Тепер в будь яку-погоду – і в дощ, і у сніг, і під палючим сонцем – особи з інвалідністю мусять долати цей шлях», – зазначив він.

Така сама ж проблема на площі Двірцевій чекає і осіб з вадами зору.

«Людей, які не бачать і подорожують самі, тоді ще можна було підвезти автівкою безпосередньо до головного входу, і, висадивши, підвести до переговорного пристрою, повідомити чергового по вокзалу, який мав далі брати під опіку незрячого пасажира. Що ж відбулося після реконструкції? Незряча людина, яку висадили з машини в призначеному для цього місці за 150 м від вокзалу, чує звуковий маячок, тростиною намагається зорієнтуватися, але – марно. Якщо повірити різноманітним тактильним елементам, то можна ще посеред площі збитися зі шляху і потрапити у халепу. Дизайнерам-урбаністам в комп’ютері гарно бачилося поєднання гранітної плитки з колотим каменем, який проклали хвилями поперек осі пішохідного шляху. Але ж незряча людина, намацавши тростиною цю відмінність між гладким і горбатим, вважатиме, що це направляючий орієнтир. І тут знову ж таки небезпека», – зазначив Ярослав Грибальський.

При цьому він додав, що сам вокзал для маломобільних груп також не став доступнішим, хоча у паспорті об’єкта, який розміщений на щиті перед входом у будівлю, передбачені два пандуса.

«Виявляється насправді ніхто і не збирався ці пандуси ні проєктувати, ні будувати», – констатував він.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня 2019 року і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.

Першу частину площі Двірцевої після реконструкції відкрили 7 грудня минулого року, відновивши курсування громадського транспорту.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...