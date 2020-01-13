(Без)бар’єрна площа Двірцева: «смуга перешкод» для людей з інвалідністю на оновленому вокзальному просторі

Після реконструкції площі Двірцевої вокзальний простір не став доступнішим для маломобільних груп населення, навпаки – навіть небезпечним. Про це заявив національний координатор програми «Безбар’єрна Україна» Ярослав Грибальський у відзнятому відео, де він проаналізував забезпечення безбар’єрного доступу до Головного залізничного вокзалу Львова.

«Площа Двірцева, розхвалена львівськими посадовцями, після реконструкції не стала доступнішою для людей з інвалідністю, ба – навіть гірше», – констатував він.

За його словами, ще до реконструкції людей, які користуються інвалідними візками, можна було підвезти машиною аж під самісінький пандус при вході до приміської зали. На тротуарі біля нього тоді було відведене місце для цього транспорту, зараз же ця парковка розташовується на відстані 150 м від пандуса.

«Тепер в будь яку-погоду – і в дощ, і у сніг, і під палючим сонцем – особи з інвалідністю мусять долати цей шлях», – зазначив він.

Така сама ж проблема на площі Двірцевій чекає і осіб з вадами зору.

«Людей, які не бачать і подорожують самі, тоді ще можна було підвезти автівкою безпосередньо до головного входу, і, висадивши, підвести до переговорного пристрою, повідомити чергового по вокзалу, який мав далі брати під опіку незрячого пасажира. Що ж відбулося після реконструкції? Незряча людина, яку висадили з машини в призначеному для цього місці за 150 м від вокзалу, чує звуковий маячок, тростиною намагається зорієнтуватися, але – марно. Якщо повірити різноманітним тактильним елементам, то можна ще посеред площі збитися зі шляху і потрапити у халепу. Дизайнерам-урбаністам в комп’ютері гарно бачилося поєднання гранітної плитки з колотим каменем, який проклали хвилями поперек осі пішохідного шляху. Але ж незряча людина, намацавши тростиною цю відмінність між гладким і горбатим, вважатиме, що це направляючий орієнтир. І тут знову ж таки небезпека», – зазначив Ярослав Грибальський.

При цьому він додав, що сам вокзал для маломобільних груп також не став доступнішим, хоча у паспорті об’єкта, який розміщений на щиті перед входом у будівлю, передбачені два пандуса.

«Виявляється насправді ніхто і не збирався ці пандуси ні проєктувати, ні будувати», – констатував він.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня 2019 року і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.

Першу частину площі Двірцевої після реконструкції відкрили 7 грудня минулого року, відновивши курсування громадського транспорту.