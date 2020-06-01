Площу Двірцеву закривають для руху на три місяці. Схема об’їзду

Віднині, 1 червня, для транспорту перекривають площу Двірцеву. Рух буде обмежений аж до 1 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Вранці 1 червня на площі Двірцевій стартують ремонтні роботи. Через це рух транспорту перекривають аж на три місяці – до 1 вересня включно.

Обꞌїзд відбуватиметься згідно з затвердженою схемою організації дорожнього руху:

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Як писав Львівський портал, у грудні 2019 року завершився перший етап реконструкції пл. Двірцева.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня 2019 року і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

Торік у грудні на площі Двірцевій завершився перший етап реконструкції. Тоді ж свою роботу відновив громадський транспорт, який курсує до головного вокзалу Львова.

Після відкриття частини площі Двірцевої люди з інвалідністю заявили, що тепер вона стала ще гіршою для пересування. Натомість у мерії все спростовують і кажуть, що Двірцева є найкращою привокзальною інклюзивною площею України.

Нещодавно на площі Двіцевій почали встановлювати новий фонтан. Як має виглядати оновлена площа перед головним вокзалом Львова, дивіться тут.