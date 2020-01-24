«Укрзалізниця» забудує територію приміського вокзалу у Львові житлом і офісами

ПАТ «Укрзалізниця» планує передати частину приміщень головного львівського вокзалу у концесію, а на території приміського вокзалу збудувати житловий комплекс, офіси та ТРЦ. Такі плани керівництво «Укрзалізниці» оголосило під час наради в Києві у вівторок, 22 січня, пише Zaxid.net.

Начальниця департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Ірина Маруняк, яку запросили на нараду в «Укрзалізницю», розповіла, що на нараді озвучили кілька ідей стосовно території головного та приміського вокзалів Львова. Зокрема, частину вокзалу «Львів» через конкурс планують передати у концесію. Натомість міська рада запропонувала взяти вокзал у комунальну власність Львова.

«Залізниця готова провести прозорий конкурс щодо передачі частини приміщень вокалу в концесію. Але наша була пропозиція така: якщо є складність залізниці в утриманні і в обслуговуванні вокзалу, можна передати його в комунальну власність. Тоді був би цілий комплекс – вокзал і площа. Якщо велика площа (перед вокзалом) зроблена за кошти територіальної громади, то нам би вдалося відремонтувати і утримувати вокзал», – розповіла Ірина Маруняк.

Також, за словами Ірини Маруняк, в «Укрзалізниці» готують проект, який передбачає перенесення приміського вокзалу впритул до головного. Натомість на території приміського вокзалу є ідея збудувати житло, торговий центр та паркінг на 1000 місць.

«Є ідея перенести приміський вокзал впритул до залізничного, а на території приміського вокзалу збудувати багато житлових будинків і паркінг на 1000 місць. Також за пропозицією «Укрзалізниці» поряд житлом планують збудувати торговий центр і офісні приміщення», – розповіла Ірина Маруняк.

Міська влада Львова своєю чергою запропонувала «Укрзалізниці» долучитись до будівництва багаторівневого паркінгу на 800 машин на площі Двірцевій.

За словами Маруняк, в кінці лютого до Львова приїде керівництво «Укрзалізниці» на спільну нараду, де мають представити остаточний ескізний проект розбудови території приміського вокзалу. Також «Укрзалізниця» і представники міськради створили робочу групу, яка опрацьовує питання щодо концесії або передачі вокзалу у комунальну власність та пропозиції міста про спільне удівництво паркінгу на площі Двірцевій.

Водночас Львів відправив до РНБО листа із застереженнями щодо передачі вокзалу «Львів» в концесію.

«Залізничний вокзал – це є стратегічний об’єкт, а зараз йде війна. Якщо здавати частину вокзалу навіть на конкурсній основі в концесію, то також не виключений варіант можливості впливу агресора на цю компанію, яка отримає вокзал у концесію. Тому в нас є певні застереження…», – заявила Ірина Маруняк.

За словами Маруняк, після того, як мерія з «Укрзалізницею» узгодять подальший розвиток територій головного і приміського вокзалів, у Львові мають відбутись громадські слухання.

Як раніше повідомляв Львівський портал, 1 березня у Львові стартувала масштабна реконструкція площі Двірцевої – площі перед залізничним вокзалом Львова. Всі роботи веде компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі становить 165,5 млн грн. За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан.

Перший етап масштабної реконструкції площі Двірцевої завершився 7 грудня. Це дало змогу відновити роботу трамваїв та громадського транспорту, які курсують до головного залізничного вокзалу.

Втім якість виконання першого етапу реконструкції площі Двірцевої вже зазнала критики, адже щойно замощена гранітна плитка просіла й пошкодилась.Також на місці колишнього диспетчерського пункту «Львівелектротрансу» несподівано «винирнула» чотириповерхова будівля. Окрім того у ході реконструкції відразу біля головного входу у вокзал «Львівська залізниця» без жодних погоджень із містом збудувала капличку. Після розголосу у ЗМІ незаконну споруду демонтували.

Додамо, що повністю завершити реконструкцію площі Двірцевої обіцяють до весни 2021 року.