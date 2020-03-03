Будівництво підземного паркінгу на площі Двірцевій опинилося під загрозою?

Завадити облаштувати підземний паркінг на площі Двірцевій може будівництво «Укрзалізниці» на території між приміським та головним вокзалами. Про це у вівторок, 3 березня, повідомив директор департамент житлового господарств та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, передає кореспондент Львівського порталу.

Він зазначив, що стосовного цього питання вже відбулася зустріч правління «Укрзалізниці» та заступника міського голови Львова.

«Залізниця має певні плани на будівництво житла, комерції на території між приміським та головним вокзалами у Львові. Є цілий трикутник, який вони планують продати чи віддати в концесію, тобто ще до кінця не зрозуміло, як вони хочуть це реалізувати, втім озвучили плани. Вже була зустріч на рівні правління «Укрзалізниці» та заступника міського голови Львова про майбутнє цієї ділянки. І це може змінити наші плани про будівництво підземного паркінгу», – зазначив Андрій Білий.

За його словами, у потенційних інвесторів, котрі могли б взяти за реалізацією цього проєкту, теж виникли питання.

«Зараз наземний паркінг знаходиться в ста метрах від вокзалу. Якщо на цьому місці буде збудований багаторівневий паркінг з вартістю паркування 15 грн, то підземний, де собівартість буде близько 30 грн, не користуватиметься попитом. Ми говорили з деякими потенційними інвесторами. І у них було питання, що зараз існує наземний паркінг, який налічує 170 місць. І це вже створює невпевненості для інвестора. Якщо на місці наземного буде багаторівнений, то це може покращити ситуацію. Але в планах є зробити на площі Двірцевій таки підземний паркінг», – пояснив посадовець.

Також Андрій Білий повідомив, що у вересні 2019 року було змінено законодавство про концесію, що теж змінило процедуру проведення інвестиційного конкурсу.

«Тому управління інвестицій Львівської міської ради почало оновлювати документацію під цей конкурс, що і призвело до затримки. Якщо ми хотіли у березні-квітні починати будівництво підземного паркінгу. То з вересня ми зрозуміли, що буде затримка. І управління інвестицій планує у травні-червні вийти на інвестиційний конкурс. Відповідно серпень-вересень можемо мати або не мати переможця», – зазначив директор департамент житлового господарств та інфраструктури ЛМР.

Зазначимо, будувати підземний паркінг на Двірцевій планують під сквером. Втім, як повідомляє посадовець, його облаштування не планують переносити. Роботи другої частини реконструкції площі планують почати у березня з приходом теплої погоди.

«Ми вирішили, щоб сквер не чекав: замостити його нормальною плиткою, поставити вуличні меблі. Інвестору, коли ми його визначимо, доведеться ту плитку обережно зняти і потім повернути на місце», – додав Андрій Білий.

Як раніше повідомляв Львівський портал, 1 березня 2019 року у Львові стартувала масштабна реконструкція площі Двірцевої – площі перед залізничним вокзалом Львова. Всі роботи веде компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі становить 165,5 млн грн. За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан.

Нагадаємо, Андрій Білий анонсував старт будівництва підземного паркінгу біля головного вокзалу Львова навесні 2020 року.

Втім, 22 січня 2020 року «Укрзалізниця» під час наради в Києві оголосила, що планує передати частину приміщень головного львівського вокзалу у концесію, а на території приміського вокзалу збудувати житловий комплекс, офіси та ТРЦ. Під час цієї наради міська влада Львова запропонувала «Укрзалізниці» долучитись до будівництва багаторівневого паркінгу на 800 машин на площі Двірцевій.

Перший етап масштабної реконструкції площі Двірцевої завершився 7 грудня. Це дало змогу відновити роботу трамваїв та громадського транспорту, які курсують до головного залізничного вокзалу.

Втім якість виконання першого етапу реконструкції площі Двірцевої вже зазнала критики, адже щойно замощена гранітна плитка просіла й пошкодилась.Також на місці колишнього диспетчерського пункту «Львівелектротрансу» несподівано «винирнула» чотириповерхова будівля. Окрім того у ході реконструкції відразу біля головного входу у вокзал «Львівська залізниця» без жодних погоджень із містом збудувала капличку. Після розголосу у ЗМІ незаконну споруду демонтували.