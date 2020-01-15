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У мерії запевняють, що Двірцева – найкраща привокзальна площа України з точки зору інклюзивності

Соломія Головіна

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Площу Двірцеву проєктували з врахуванням забезпечення її доступності для маломобільних груп населення, і нині це найкраща привокзальна площа в Україні з точки зору інклюзивності. Про це заявив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури  Андрій Білий, передає пресслужба Львівської міськради.

 

За його словами, до обговорення щодо площі були залучені особи з інвалідністю, і, як він запевнив, 98% зауважень врегулювали під час виконання робіт. Андрій Білий додав, що зараз є ще деякі дрібні нюанси.

«Відзначу, що ми наблизили громадський транспорт практично до входу до вокзалу, адже не у всіх людей з візочками є авто, а більшість пересувається автобусами чи електротранспортом. Для цього місто закупило нові низькопідлогові автобуси та зараз отримує низькопідлогові тролейбуси. З трамваями є складність, бо один новий коштує більше 1 млн євро. Також ми залишили можливість заїзду і паркування авто для маломобільних осіб з лівого боку вокзалу, де є єдиний вхід на перон, обладнаний ліфтом. Тому в цьому місці паркувальні місця залишилися, і вони максимально наближені до єдиноможливого входу в потяг. Зробити пандус біля центрального входу місто не може, бо це споруда Львівської залізниці. Ми ведемо з ними перемовини. Місто готове зробити проєкт, щоб пандус вписувався у загальну конструкцію, але організувати роботи й оплатити їх має залізниця», – наголосив посадовець.

Водночас Андрій Білий згадав про зауваження від ДАБІ, через яке триває судовий спір із проєктною організацією.

«У ДБНах прописано, що висота платформи має відповідати висоті першої сходинки трамваю, або низькій підлозі. Ми консультувалися з автором цього ДБНу, і він сказав, що платформа не може бути вищою за першу – нижню – сходинку. Також ми консультувалися з незрячими особами, і вони теж це підтримали. Тому ми зробили універсальну платформу під весь рухомий склад, бо у Львові є лише 9 низькопідлогових трамваїв і 130 – звичайних. Проте зараз через це є судовий спір ДАБІ з проєктною організацією. Будемо бачити результати суду», – зазначив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури.

Щодо зауважень до дощових решіток на проїзній частині вулиці, то, за словами посадовців, вони підібрані з розрахунком для швидкого вбирання великої кількості води, а також зважаючи на те, що по проїзній частині вулиці особи на візочку їхати не мали б. Зазначається, що на тих ділянках площі, по яких може їхати особа на візочку, жодних решіток немає.

«Є ще деякі зауваження щодо замощення плиткою. Вони будуть усунуті. Однак, варто пам’ятати, що колись від вокзалу до зупинки не було жодної можливості доїхати на візочку. А зараз є! І це важлива різниця між площею Двірцевою до реконструкції і після», – резюмував посадовець.

Раніше Львівський портал публікував відео, де площу Двірцеву протестували на доступність для маломобільних груп. Як заявив заявив національний координатор програми «Безбар’єрна Україна» Ярослав Грибальський, після реконструкції площа не стала доступнішою для людей з інвалідністю,  навпаки – навіть небезпечною.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня 2019 року і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.

Першу частину площі Двірцевої після реконструкції відкрили 7 грудня минулого року, відновивши курсування громадського транспорту.

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