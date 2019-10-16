Стало відомо, коли на площі Двірцевій почнуть будувати підземний паркінг

Почати будувати підземний паркінг біля головного вокзалу Львова планують навесні 2020 року. Про це у відеоблозі розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури міської ради Львова Андрій Білий, передає Львівський портал.

«Сподіваюсь, що підземний паркінг почнемо будувати навесні наступного року. По термінах ми бачимо квітень-травень, саме тоді потенційно можна почати будівництво, якщо інвестиційний конкурс пройде з першого разу, відбудуться всі інші процедури. Зараз ми думаємо, як би всі ці процеси пришвидшити, щоби почати вже з березня», – розповів Андрій Білий.

Скільки саме коштуватиме зведення підземного паркінгу на площі Двірцевій, поки що невідомо. Наразі розробляється техніко-економічне обґрунтування, а ЛКП «Львівавтодор» має замовити виготовлення самого проекту будівництва.

«Зараз треба розробити якісний проект, зрозуміти, яка вартість цього об’єкта. І лише тоді вже зможемо говорити про те, на яких умовах будемо споруджувати паркінг, бо спочатку була ідея робити це за кошти інвестора… Але тут на місці ґрунтові води пролягають на рівні 3-4 м, а будувати треба на відмітці хоча би -8 м. Відповідно, із цим виникатимуть певні нюанси», – пояснив Білий.

Реконструкція площі Двірцевої станом на червень 2019 року. Червоним кольором позначена територія, де будуватимуть підземний паркінг. Фото Ігоря Мартиніва

Допоки на площі Двірцевій не зведуть підземний паркінг, ставити автомобілі планують на існуючій наземній парковці залізничного вокзалу. Зараз більшу її частину займають автобуси міжнародних сполучень, втім їхню зупинку збираються звідти забрати.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.

Як повідомляв Львівський портал, багаторівневий підземний паркінг у Львові зводитимуть на площі Петрушевича. Ще до кінця 2019 року у мерії сподіваються знайти інвестора, який займеться цим будівництвом.

Ще один підземний паркінг планували спорудити навпроти ЛНУ ім. Івана Франка, втім таку ідею не підтримало керівництво вишу. Натомість спілка архітекторів запропонувала збудувати підземні парковки на трьох локаціях: на місці Монументу Слави, на території військової частини на вул. Городоцькій або ж відновити існуючий підземний паркінг у готелі «Дністер».

Багаторівневий паркінг мають спорудити також на вул. Клепарівській, земельну ділянку під який міська рада продала за 12 мільйонів гривень.

Через брак паркомісць нещодавно львів’яни знову зареєстрували петицію до Львівської міськради з проханням збудувати багаторівневу парковку на вул. Куліша.