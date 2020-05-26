Боротьба з коронавірусом: львівські підприємці пожертвували понад 50 млн грн

З початку карантину загальна сума благодійної допомоги львівських підприємців становить понад 50 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Також волонтери і благодійники долучились до закупівлі та допомогли у розповсюдженні продуктових наборів для соціально-незахищених категорій населення, та взяли участь у проєкті «Нагодуй лікаря», доставляючи їжу працівникам лікарень, станцій швидкої допомоги та лабораторій ПЛР-тестування.

Перелік підприємств, які, станом на 22 травня, долучились до закупівлі захисних засобів – за посиланням.

Львівський портал повідомляв, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків.

Лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла зібрав кошти для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію. Згодом запустили платформу «FightCovid19», на якій щодня оновлюється інформація про потреби медустанов.

У Львові також діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.