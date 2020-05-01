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Виділено кошти на виплату заробітної плати шахтарям

Андрій Котенський

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На рахунки ДП «Львівугілля» почали надходити бюджетні кошти за програмою «Реструктуризація вугільної галузі» у сумі 148,72 млн грн, які скерують на погашення заробітної плати шахтарям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівськоої обласної ради.

 

Відьак шахтарі отримають усюзарплату за лютий та 90 % за березень 2020 року.

З бюджетних коштів буде погашено заборгованість виключно з фонду оплати праці, тобто крім виплат контрактникам і строковикам, оплат за лікарняні листки, вихідних допомог тощо.

Варто нагадати, що 27 квітня в ДП «Львіввугілля» поступили також кошти від реалізації вугільної продукції за рахунок, яких виплачений – аванс за квітень 2020 року 10%.

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