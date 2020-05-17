«Хліб та робота». У Польщі поліція сльозогінним газом розігнала протестувальників

У Варшаві поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які 16 травня вимагали від уряду дозволити підприємствам знову відкритися після карантину. Про це повідомляє Громадське з посиланням на поліцію Варшави.

Правоохоронці зазначили, що протест був незаконним через те, що у країні досі заборонені масові зібрання. Також у поліції заявили, що були випадки агресії до правоохоронців.

«Через напади на офіцерів ми використовували методи примусові методи, зокрема фізичну силу та сльозогінний газ», –пояснили у поліції.

There have been further protests in Warsaw today against the government's lockdown measures and alleged lack of support for businesses. Like last week, police clashed with and detained some protesters, including an opposition senator, Jacek Bury pic.twitter.com/eLAU4Um7bR — Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) May 16, 2020

Як пише Reuters, на протест у Старому місті Варшави зібралася сотня людей. Вони тримали написи «Хліб та робота» і «Все знов буде в порядку».

Очікується, що з понеділка, 18 травня, у Польщі почнуть діяти нові послаблення карантину. Зокрема дозволять працювати перукарнях та ресторанам.

Але протестувальники вважають, що потрібно зняти ще більше обмежень, щоб бізнес міг надалі існувати.

policja (sama przez siebie potraktowana gazem) rzuca na ziemię zagr. dziennikarza z kamerą

"GO AWAY" pic.twitter.com/HhnjZHZMoN — Klementyna Suchanow (@KSuchanow) May 16, 2020

Член опозиційної партії «Громадянська коаліція» Яцек Бері заявив, що під час протесту його затримала поліція, а також вони застосували силу проти нього.

Водночас у поліції заявили, що не затримували нікого з державних посадовців. За їхніми словами, Яцек сам увійшов до авто правоохоронців та не хотів виходити.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня ввів певні послаблення. Ці послаблення можуть діяти відразу не по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Зокрема, з 11 травня у Львові відкрили парки, сквери і дитмайданчики, дозволили відновити торгівлю промисловими товарами та роботу літніх майданчиків у кафе. Детальніше про те, які заклади запрацювали вже віднині, а які – ні, читайте за цим посиланням.

Також з 13 травня у Львові дозволили роботу перукарень, салонів краси, приватних стоматологічних клінік. А з 15-го відкриються візові центри, непродовольчі ринки, магазини одягу, білизни та взуття, які мають прямий вихід на вулицю.

Своєю чергою у області послаблення карантину запрацювали з 15 травня.

Також додамо, що нещодавно уряд дозволив гуляти групами до 8 осіб, сидіти за столом на літніх майданчиках у кафе учотирьох. Окрім цього, Кабмін «дав добро» на роботу непродовольчих ринків.