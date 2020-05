«Хліб та робота». У Польщі поліція сльозогінним газом розігнала протестувальників

У Варшаві поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які 16 травня вимагали від уряду дозволити підприємствам знову відкритися після карантину. Про це повідомляє Громадське з посиланням на поліцію Варшави.

Правоохоронці зазначили, що протест був незаконним через те, що у країні досі заборонені масові зібрання. Також у поліції заявили, що були випадки агресії до правоохоронців.

«Через напади на офіцерів ми використовували методи примусові методи, зокрема фізичну силу та сльозогінний газ», –пояснили у поліції.

There have been further protests in Warsaw today against the government's lockdown measures and alleged lack of support for businesses.

Like last week, police clashed with and detained some protesters, including an opposition senator, Jacek Bury pic.twitter.com/eLAU4Um7bR

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) May 16, 2020