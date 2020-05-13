Лікарні Львівщини отримали ще шість сучасних апаратів ШВЛ

Для лікарень Львівської області сьогодні, 13 травня, передали шість нових апаратів штучної вентиляції легень швейцарського виробництва, які за купили за кошти бюджету Львівської області та небайдужих меценатів. Про це під час передачі обладнання медикам повідомив перший заступник голови обласної ради Богдан Гагалюк.

За словами Богдана Гагалюка, це вже друга партія апаратів ШВЛів, яку передають медикам Львівщини за кошти бюджету.

«Це друга партія апаратів ШВЛ для Львівщини. Два тижня тому лікарні отримали шість апаратів «Т7» китайського виробництва, які були закуплені за ціною близько 420 тисяч гривень за штуку. Сьогодні ж ми передаємо шість нових ШВЛів одного із найкращих виробників у світі – швейцарської компанії Hamilton Medical і стільки ж плануємо передати лікарням Львівщини ще й наступного тижня», – повідомив Богдан Гагалюк.

Загальна сума шести сучасних ШВЛ від Hamilton Medical становить 5 мільйонів 816 тисяч гривень.

Гарантійне обслуговування обладнання триває 12 місяців, а післягарантійне може бути здійсненне фірмою постачальника – компанією «Ксенко», інженери якої проходять навчання і покращення кваліфікації безпосередньо в компанії виробника. Про це розповіла повідомила регіональний менеджер компанії «Ксенко» (офіційний представник компанії Hamilton Medical) Іванна Козловська.

«Такі апарати штучної вентиляції легень дозволяють проводити вентиляцію легень відповідно до індивідуальних потреб пацієнта, мають широкі функціональні можливості. Їх можна застосовувати для дорослих, дітей та немовлят», – повідомила Іванна Козловська.

За її словами, сьогодні передадуть 6 апаратів ШВЛ: Центру легеневого здоров’я – 3, Львівській обласній інфекційній лікарні – 1, Львівській обласній клінічній лікарні – 1, а також ще 1 для Стрийської центральної районної лікарні (придбаний за спонсорські кошти).

До кінця місяця очікується ще одна поставка апаратів ШВЛ Hamilton Medical для лікарень Львівщини.

Як відомо, Львівщині пообіцяли до кінця квітня передати близько 50 таких апаратів, але на сьогодні обіцянка повністю не виконана.

Нагадаємо також, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень. Благодійники почали виготовляти захисні щити для медиків.

Лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

У Львові також діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків та навіть юристів, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла зібрав кошти для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

У Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.

Також на Львівщині створили сайт обласного Штабу протидії коронавірусу – STOP COVID-19 на якому благодійники, які хочуть долучитися до боротьби з пандемією, зможуть знайти усю необхідну інформацію.