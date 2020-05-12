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У Міносвіти назвали дати проведення ЗНО

Ольга Денисяка

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Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні цього року відбудеться з 25 червня по 17 липня. Про це заявила виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі телеканалу «Україна 24», передає Львівський портал.

 

«Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який повинен схвалити державний санітарний лікар», – сказала Любомира Мандзій.

Також вона розповіла, що дати прийняття до вищих навчальних закладів були змінені. Тому виші повинні невдовзі опублікувати умови та терміни на своїх сайтах.

Нагадаємо, раніше у мерії Львова також заявили, що учні до школи вже не вийдуть, а завершуватимуть навчальний рік дистанційно. Єдиним винятком можуть бути лише 11-класники, для яких при потребі планують організувати консультації.

Також МОН рекомендує утриматися від проведення масових заходів, зокрема – останніх дзвоників та випускних вечорів. Про варіанти проведення ЗНО-2020 читайте тут.

Крім цього у Міносвіти оприлюднили графік завершення навчального року.

Щодо вищих навчальних закладів, то в Міносвіти раніше вже заявили, що навчальний рік вони закінчують дистанційно.

Зазначимо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин.  Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.

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