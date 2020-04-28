До школи діти вже не вийдуть, – мерія Львова

У Львівській міськраді зараз напрацьовують механізм дистанційного завершення навчального року у школах. Учні за шкільні парти вже не повернуться. Про це сьогодні, 28 квітня, під час позачергової сесії розповіла очільниця міського штабу боротьби з коронавірусом Галина Слічна, передає кореспондент Львівського порталу.

«У цьому навчальному році діти до школи вже не підуть. Зараз напрацьовується алгоритм дій, як ми будемо працювати, аби завершити навчальний рік, як будемо виставляти оцінки. Весь цей механізм розробляється, логістику нам надає Міністерство освіти і науки», – розповіла Галина Слічна.

За її словами, винятком можуть бути лише 11-класники. Якщо уряд послабить карантин, то учні випускних класів зможуть тимчасово повернутися до школи, аби отримати необхідні консультації.

«Якщо буде послаблення карантину і в червні буде можливість вийти до школи, то для консультацій 11-класників будемо організовувати заняття. ЗНО, можливо, буде проведено у червні, також розглядається варіант проведення ЗНО у серпні. Відповідно, вступна кампанія буде зміщатися, але вся ця ситуація ще не є до кінця визначеною», – уточнила Галина Слічна.

Також для батьків тих дітей, які восени мають піти у 1 клас, із 30 квітня у Львові вводять онлайн-подачу документів. Можливість подати документи у серпні теж буде збережена.

Нагадаємо, нещодавно у Міносвіти вже заявили, що навчальний рік в українських школах може завершитися дистанційно. У зв’язку з цим МОН опублікувало рекомендації щодо завершення навчального року та оцінювання.

Також школи закликали не планувати останні дзвоники і випускні. Про варіанти проведення ЗНО-2020 читайте тут.

Щодо вищих навчальних закладів, то в Міносвіти раніше вже заявили, що навчальний рік вони закінчують дистанційно.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.