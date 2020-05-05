У МОН оприлюднили графік завершення навчального року

Навчальний рік у школах Україні завершиться дистанційно. Про це інформує пресслужба Міністерства освіти і науки України.

«Рішення уряду передбачає послаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Для закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року», – пояснила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно. Календар навчання виглядатиме так:

до 31 травня триватимуть заняття;

до 1 липня має бути завершений навчальний рік;

до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень;

упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу.

Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року.

Раніше МОН повідомляло, що цьогоріч державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована.

Нагадаємо, у мерії Львова також заявили, що учні до школи вже не вийдуть, а завершуватимуть навчальний рік дистанційно. Єдиним винятком можуть бути лише 11-класники, для яких при потребі планують організувати консультації.

Також МОН рекомендує утриматися від проведення масових заходів, зокрема – останніх дзвоників та випускних вечорів. Про варіанти проведення ЗНО-2020 читайте тут.

Щодо вищих навчальних закладів, то в Міносвіти раніше вже заявили, що навчальний рік вони закінчують дистанційно.

Зазначимо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.