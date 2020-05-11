ОСТАННІ НОВИНИ

Шмигаль пояснив, чому медики досі не отримали надбавки за березень

Наталя Дуляба

|

Березневі набавки до 300% медикам, які працюють із хворими на коронавірус, досі не виплатили через бюрократичні причини. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

 

Під час наради президент зробив зауваження щодо затримки надбавок за березень медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

Своєю чергою Денис Шмигаль пояснив, що необхідні кошти перерахували в регіони, однак місцева влада не змогла їх перерахувати медикам через бюрократичні нюанси.

«Гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалася не цьогорічною постановою Кабінету Міністрів, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому попри наявність коштів у регіонах виплатити їх не вдалося. Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам», – йдеться у повідомленні.

Водночас Шмигаль додав, що квітневі виплати проводитиме вже Національна служба здоров’я України, тому тут проблем бути не повинно.

Нагадаємо, ще у березні Верховна Рада вирішила, що на час боротьби із COVID-19 українські лікарі отримуватимуть премії розміром 200% від їхньої зарплати. Згодом стало відомо про 300% доплати.

Підняття зарплат медикам до 300% уряд погодив наприкінці квітня. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню. На початку травня міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

На виплату підвищеної зарплати до 300% медикам Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Перші надбавки за березень медикам «швидких» та обласної інфекційної лікарні у Львівській ОДА обіцяли виплатити ще 7 травня. Однак про перерахунок 5,2 мільйона гривень працівникам цих медзакладів стало відомо 9 травня.

Як писав Львівський портал, це вже не вперше ЛОДА затримує виплату надбавок медикам, що борються з коронавірусом. Ще наприкінці березня Львівська ОДА із власної ініціативи вирішила перерахувати медпрацівникам одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.

Додамо, що лікування хворих на коронавірус Україні обійдеться у 15 мільярдів гривень. При цьому частина з цих коштів піде ще на доплати розміром 300% медпрацівникам лікарень, «швидких» і мобільних бригад.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...