Лікування хворих на коронавірус Україні обійдеться у 15 мільярдів

Уряд розширив Програму медичних гарантій, додавши до неї пакети пакети медпослуг пацієнтам із підозрою або вже встановленою коронавірусною хворобою. Українців, які підхопили COVID-19, лікуватимуть безоплатно, гроші за це медзакладам платитиме Нацслужба здоров’я. Однак Україні таке лікування обійдеться у 15 мільярдів гривень. Про це Львівському порталу розповіла очільниця НСЗУ Оксана Мовчан.

На лікування хворих із підозрою або вже діагностованим коронавірусом в Україні передбачили понад 15 мільярдів гривень. За словами Оксани Мовчан, за кошти Нацслужба здоров’я профінансує три нові пакети медпослуг:

1. Оплата екстреної медичної допомоги («швидких»). Обсяг коштів, які отримуватимуть «швидкі» у регіонах, залежатиме від кількості підтверджених випадків COVID-19 та збільшення виїздів бригад. У тариф також включено додаткові виплати розміром до 300% членам спецбригад екстреної медичної допомоги.

2. Оплата роботи мобільних бригад, які за скеруванням лікаря виїжджають додому і забирають матеріал у людини із підозрою на коронавірус. Передбачено, що одна бригада має має зробити мінімум 150 заборів матеріалів на місяць. У тариф також включені виплати до 300% медикам мобільних бригад.

3. Плата медзакладам за лікування хворих у стаціонарі. Лікарні будуть отримувати кошти від НСЗУ, незалежно від того, чи є там хворі коронавірус, чи ні. За виділені гроші медустанови зможуть виплатити більші зарплати медикам, лікувати хворих на COVID-19, придбати необхідні ліки.

«Варто зауважити, що НСЗУ платить за готовність закладу працювати з такими пацієнтами. Тобто незалежно від того, чи є закладі пацієнти з коронавірусом і скільки їх, він все одно отримує від нас аванс і наприкінці місяця – повну оплату. Завдяки цьому медустанова зможе сплачувати працвіникам зарплату з урахуванням тих 300%, які гарантує уряд, придбати необхідні ліки та підготуватися», – пояснила Оксана Мовчан.

Є і четвертий пакет медичних гарантій, але він є тимчасовий. НСЗУ оплатить медпослуги тих українських лікарень, які не визначені Мінохорони здоров’я для лікування пацієнтів із коронавірусом, але які все-таки надавали протягом квітня допомогу таким хворим.

«З 1 травня це є заборонено, ми не хочемо, щоб пацієнтів із коронавірусом везли в усі лікарні, які є в країні. Адже це може спричинити зараження людей з іншими хворобами чи лікарів, які можуть не мати необхідного захисту», – додала очільниця НСЗУ.

Нагадаємо, ще у березні Верховна Рада вирішила, що на час боротьби із COVID-19 українські лікарі отримуватимуть премії розміром 200% від їхньої зарплати. Згодом стало відомо про 300% доплати.

Підняття зарплат медикам до 300% уряд погодив ще наприкінці квітня. Однак далеко не всі лікарі, які в Україні працюють із хворими на коронавірус, отримали більшу платню.

Нещодавно міністр охорони здоров’я запевнив, що кошти вже перерахували у регіони, а причиною затримок є «маніпулювання з боку органів місцевої влади або головних лікарів».

Як писав Львівський портал, ще наприкінці березня медикам на Львівщині ЛОДА теж пообіцяла додатково перерахувати одноразову надбавку розміром одного посадового окладу (від 3000 до 6000 грн). На ці виплати із бюджету області виділили 20 млн грн, однак гроші лікарям перераховували не тиждень, як це було обіцяно, а цілий місяць. Детальніше про це читайте тут.