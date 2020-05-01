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23 хворих та 140 контактних. Яка ситуація у селі Давидів, яке ізолювали через спалах COVID-19

Вероніка Рой

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Станом на 1 травня лабораторно підтверджено ще три випадки корнавірусу у селі Давидів на Путомитівщині, яке ізолювали через спалах інфекції. Таким чином у цьому населеному пункті – 23 хворих на COVID-19. Про це інформує у Facebook Давидівська сільська рада об’єднаної територіальної громади.

 

Як повідомляться, сьогодні отримали 3 нових повідомлення про лабораторно підтверджені випадки коронавірусу у с. Давидів. Відтак станом на 1 травня на території усієї Давидівської ОТГ COVID-19 виявили у 28 людей. З них:

  • 23 людини – у с. Давидів
  • 4 людини – у с. Пасіки
  • 1 людина – у с. Гончари

Заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко повідомив, що на сьогодні у селі Давидів виявлено 140 людей, які могли контактувати із хворими на коронавірус. Вже перевірили 114 людей, у 97 осіб – негативний результат. У Давидові також планують провести перевірку на наявність коронавірусної інфекції у  людей, які є в групі ризику – продавці продуктових магазинів, листонош та ін.

Як писав Львівський портал, 29 квітня до 4 травня у Давидові запроваджені обмежувальні заходи, зокрема щодо пересування та перебування людей у громадських місцях на території села. Також встановили блокпости на в’їзд та виїзд із населеного пункту.

У Давидові проживає більше шести тисяч людей. За один день у селі було зафіксовано 20 випадків захворювання на коронавірус. Відповідні служби проводять експрес-тестування мешканців. Від 30 квітня у селі Давидів проводять дезінфекцію спецслужбами зі Львова.

Раніше повідомлялося, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Фото: Тарас Грень

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