Регіони із найвищим рівнем захворюваності підуть на «адаптивний карантин»

З 11 травня в Україні скасовують низку карантинних обмежень, введених раніше через пандемію коронавірусу. Однак ті області, де є найвищий рівень захворюваності, підуть на так званий «адаптивний карантин». Відповідальність за нові сплески COVID-19 у регіонах, що підуть на такий карантин, нестиме місцева влада. Про це сьогодні, 4 травня, йшлося під час позачергового засідання уряду, пише УП.

«Хочемо запропонувати критерій адаптивного карантину. У нас є деякі області, Чернівецька, Івано-Франківська, де дуже високий рівень захворюваності. Ми не можемо собі дозволити там відкриття таке ж як у інших областях, тому вважаємо, що треба вводити механізм адаптивного карантину.Якщо десь ми відкриваємо більшу палітру засобів торгівлі, то десь – це буде менше. Ми будемо далі аналізувати ситуацію, якщо побачимо негативну тенденцію, то обмеження будемо звужувати», – сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Зазначимо, що «адаптивний карантин» передбачає можливість локально посилювати карантин, якщо на певній території виникатимуть спалахи коронавірусу.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, відповідальність за сплеск хвороби у певних регіонах після прийняття рішення про адаптивний карантин буде нести місцева влада.

Своєю чергою Максим Степанов зазначив, що наразі Україна уже 17 днів поспіль реєструє від 400 до 600 нових хворих на коронавірус. Подібна стабільність дозволяє з 11 травня ввести карантинні пом’якшення, але водночас у такій постанові уряду слід прописати обмеження для закладів, які відкриються.

За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, у МОЗ клопотали про продовження карантину до 22 травня, тому що епідпроцес не йде на зниження, проте залишається стабільним.

«Починаючи з кінця квітня у нас стабільно зростає кількість підтверджених випадків у найбільш заселених областях: у Дніпропетровській – на 30%, Харківській – на 40% і Одеській областях. Захворюваність залишається найвищою у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській і Рівненській областях», – зауважив Віктор Ляшко.

Як писав Львівський портал, Кабмін продовжив карантин в Україні до 22 травня, але водночас скасував низку обмежень, введених раніше через пандемію коронавірусу.

Тому вже 11 травня українці зможуть вільно гуляти у парках, скверах і зонах відпочинку, ходити в музеї, бібліотеки. Також відкритися отримують право салони краси і перукарні, заклади громадського харчування у форматі «на виніс», літні майданчики у кафе та ресторанах, відновлюють роботу й оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами. Більше деталей – за цим посиланням.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Після 11 травня в Україні планували ввести «адаптивний карантин». Загалом послаблювати карантин уряд збирається у 5 етапів. Детальніше про них читайте тут.

Як писав Львівський портал, коронавірус виявили у 12 331 українця, з них 303 померли, а 1 619 – одужали. Другий пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3-8 травня, перший був 14-15 квітня.