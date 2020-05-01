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Шмигаль повідомив про підготовку до поступового пом’якшення карантину

Вероніка Рой

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Україна готується до поступового пом’якшення карантинних норм, детально опрацьовуючи всі етапи. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, передає пресслужба глави держави.

 

Повідомляться, що травневі свята – останні з небезпечних вихідних, які можуть сприяти скупченню людей. Національна поліція поінформувала, що в ці дні у парках чергуватимуть патрулі, щоб запобігти цьому.

Прикордонники повідомили про збільшення кількості осіб, які встановлюють додаток «Дій вдома», що допомагає проходити самоізоляцію під час карантину. Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що з понад семи тисяч громадян, які перетнули кордон на в’їзд в Україну за минулу добу, 65% встановили додаток «Дій вдома». Кількома днями раніше таких було 50%.

«Ми бачимо, що українці стають свідомішими та швидко приймають нововведення й сучасні підходи, щоб убезпечити себе, рідних та оточення. В основі додатку – найкращий зарубіжний досвід. Упевнений, він допоможе українцям комфортніше проходити самоізоляцію під час карантину», – зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також додав, що в Україні щодня збільшується кількість людей, які одужують від COVID-19.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степаном 1 травня під час брифінгу повідомив, що в Україні епідеміологічна ситуація з коронавірусною інфекцією дозволяє почати вихід з карантину з 11 травня.

Також у МОЗ наголошували, що пом’якшення карантину з 11 травня залежатиме саме від того, як українці себе поводитимуть під час тривалих травневих вихідних (1-3 травня, 9-11 травня).

Нагадаємо, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили  ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Після 11 травня в Україні можуть ввести «адаптивний карантин». Що це означає, читайте за цим посиланням. Але попередньо уряд планує послаблювати карантин у 5 етапів. Детальніше про них читайте тут.

Як писав Львівський портал, коронавірусом в Україні заразилися 10 861 особа, 272 особи померли. На Львівщині виявили 454 хворих, померли 14 осіб.

Фото: Офіс президента

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