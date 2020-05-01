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За добу коронавірус виявили у ще 455 українців

Вероніка Рой

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За останню добу коронавірусну інфекцію виявили у 455 українців. Станом на ранок п’ятниці, 1 травня, COVID-19 лабораторно підтвердили у 10 861 людини. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

 

Станом на 1 травня в Україні 10 861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. За останню добу виявлено 455 нових хворих.

За останню добу від коронавірусу померло 11 людей. Таким чином кількість летальних випадків становить 272. Натомість одужали від коронавірусу 1 413 осіб, з яких 175 – за останню добу.

За даними Центру громадського здоров’я, на коронавірус хворіють 610 дітей та 1 785 медиків

Загалом потребували госпіталізації 3 335 осіб – 144 дітей та 369 медиків. До апарату ШВЛ підключено 143 особи.

Лідером за рівнем захворюваності залишається Чернівецька область, далі йде Київ. Третє і четверте місця займають Івано-Франківська і Тернопільська області. Львівщина – сьома.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  1. Чернівецька область — 1667 випадків;
  2. м. Київ — 1453 випадки;
  3. Івано-Франківська область — 899 випадків;
  4. Тернопільська область — 793 випадки;
  5. Київська область — 694 випадки;
  6. Рівненська область — 658 випадків;
  7. Львівська область — 454 випадки;
  8. Закарпатська область — 432 випадки;
  9. Вінницька область — 425 випадків;
  10. Кіровоградська область — 392 випадки;
  11. Житомирська область — 390 випадків;
  12. Дніпропетровська область — 364 випадки;
  13. Волинська область — 307 випадків;
  14. Черкаська область — 296 випадків;
  15. Одеська область — 296 випадків;
  16. Харківська область — 274 випадки;
  17. Запорізька область — 260 випадків;
  18. Полтавська область — 211 випадків;
  19. Миколаївська область — 126 випадків;
  20. Херсонська область — 120 випадків;
  21. Сумська область — 103 випадки;
  22. Хмельницька область — 92 випадки;
  23. Донецька область — 70 випадків;
  24. Чернігівська область — 50 випадків;
  25. Луганська область — 35 випадків.

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Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом на ранок 1 травня до ЦГЗ надійшло 1254 підозри на COVID-19.

Нагадаємо, COVID-19 підхопили вже 454 мешканці Львівщини. За останню добу виявили 24 нових хворих. Побороли недугу вже 77 осіб. Натомість від коронавірусу пмерло 14 мешканців Львівщини.

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