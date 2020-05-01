За добу коронавірус виявили у ще 455 українців

За останню добу коронавірусну інфекцію виявили у 455 українців. Станом на ранок п’ятниці, 1 травня, COVID-19 лабораторно підтвердили у 10 861 людини. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Станом на 1 травня в Україні 10 861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. За останню добу виявлено 455 нових хворих.

За останню добу від коронавірусу померло 11 людей. Таким чином кількість летальних випадків становить 272. Натомість одужали від коронавірусу 1 413 осіб, з яких 175 – за останню добу.

За даними Центру громадського здоров’я, на коронавірус хворіють 610 дітей та 1 785 медиків

Загалом потребували госпіталізації 3 335 осіб – 144 дітей та 369 медиків. До апарату ШВЛ підключено 143 особи.

Лідером за рівнем захворюваності залишається Чернівецька область, далі йде Київ. Третє і четверте місця займають Івано-Франківська і Тернопільська області. Львівщина – сьома.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 1667 випадків; м. Київ — 1453 випадки; Івано-Франківська область — 899 випадків; Тернопільська область — 793 випадки; Київська область — 694 випадки; Рівненська область — 658 випадків; Львівська область — 454 випадки; Закарпатська область — 432 випадки; Вінницька область — 425 випадків; Кіровоградська область — 392 випадки; Житомирська область — 390 випадків; Дніпропетровська область — 364 випадки; Волинська область — 307 випадків; Черкаська область — 296 випадків; Одеська область — 296 випадків; Харківська область — 274 випадки; Запорізька область — 260 випадків; Полтавська область — 211 випадків; Миколаївська область — 126 випадків; Херсонська область — 120 випадків; Сумська область — 103 випадки; Хмельницька область — 92 випадки; Донецька область — 70 випадків; Чернігівська область — 50 випадків; Луганська область — 35 випадків.

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Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом на ранок 1 травня до ЦГЗ надійшло 1254 підозри на COVID-19.

Нагадаємо, COVID-19 підхопили вже 454 мешканці Львівщини. За останню добу виявили 24 нових хворих. Побороли недугу вже 77 осіб. Натомість від коронавірусу пмерло 14 мешканців Львівщини.