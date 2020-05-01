На Львівщині коронавірусом заразилися 454 людини

За останню добу на Львівщині виявили 24 нових хворих на коронавірус. Станом на ранок п’ятниці, 1 травня, COVID-19 підхопили вже 454 людини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Протягом доби лабораторії провели 246 ПЛР-тестів, із яких 24 виявились позитивними. Відтак станом на 08:00 год. 1 травня на Львівщині підтвердили 454 випадки коронавірусної інфекції.

Зараз в обласній інфекційній лікарні перебувають 114 людей, п’ятеро із них – у реанімації. До апарату ШВЛ підключено дві особи.

COVID-19 забрав життя 14 жителів області. Останньою жертвою вірусу став 70-річний львів’янин, у якого був інфаркт і двостороннє запалення легень.Побороти коронавірус вдалося 87 мешканцям Львівщини.

Загалом від початку карантину за допомогою в інфекційну лікарню звернулись 1950 людей, 384 із них госпіталізували, виписали – 274 особи. На амбулаторне лікування медики відправили 1566 людей.

Нагадаємо, другий пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3-8 травня, перший був 14-15 квітня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.