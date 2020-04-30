Українців закликають залишатись удома на першотравневі вихідні

Міністерство охорони здоров’я закликає українців не легковажити карантином і не проводити першотравневі на природі з шашликами. Про це йдеться на Telegram-каналі МОЗ.

У міністерстві зауважують: на Великдень українці довели свою соціальну відповідальність, залишившись святкувати вдома. Тому громадян просять не нехтувати карантином й на першотравневі вихідні.

«Попереду ще одне випробування – тривалі вихідні у травні. Будь ласка, залишайтеся вдома, дотримуйтеся соціальної дистанції. Посмажимо шашлики з друзями пізніше, коли це стане безпечно», – йдеться у повідомленні.

При цьому глава МОЗ Максим Степанов наголосив, що пом’якшення карантину з 11 травня залежатиме саме від того, як українці себе поводитимуть під час тривалих травневих вихідних (1-3 травня, 9-11 травня).

Зазначимо, що другий пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3-8 травня, перший був 14-15 квітня.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Після 11 травня в Україні можуть ввести «адаптивний карантин». Що це означає, читайте за цим посиланням. Але попередньо уряд планує послаблювати карантин у 5 етапів. Детальніше про них читайте тут.

Про головні умови виходу держави з карантину говорив і президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна зможе почати плавний вихід із коронавірусного карантину, якщо відсоток хворих не зростатиме, а лікарні будуть заповнені пацієнтами з COVID-19 менше, ніж на половину.

Як писав Львівський портал, коронавірусом в Україні заразилися 10 406 людей, 261 особа померла. На Львівщині виявили 430 хворих, померли 14 осіб. Останньою жертвою COVID-19 став 70-річний львів’янин, у якого був інфаркт і двостороннє запалення легень.