В Україні майже 1700 медиків інфікувалися коронавірусом

Станом на ранок 26 квітня COVID-19 діагностували у 1676 українських медиків. Про це повідомляє Національна служба здоров’я, передає Львівський портал.

За минулу добу підтвердили 101 випадок зараження серед медичних працівників.

Загалом випадки підтверджені:

Чернівецька область – 236 випадків;

Тернопільська область – 165 випадків;

Рівненська область – 138 випадків;

Вінницька область – 132 випадки;

Кіровоградська область – 126 випадків;

Івано-Франківська область – 121 випадок;

Київ – 113 випадків;

Житомирська область – 83 випадки;

Закарпатська область – 78 випадків;

Волинська область – 73 випадки;

Київська область – 59 випадків;

Одеська область – 58 випадків;

Черкаська область – 55 випадків;

Львівська область – 49 випадків;

Полтавська область – 48 випадків;

Миколаївська область – 31 випадок;

Запорізька область – 30 випадків;

Харківська область – 23 випадки;

Херсонська область – 21 випадок;

Хмельницька область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 9 випадків;

Донецька область – 7 випадків;

Сумська область – 7 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки;

Луганська область – 0 випадків.

Нагадаємо, уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Всі деталі – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус забрав життя 12 людей. Серед них – медсестра Центру легеневого здоров’я. Жінка запізно звернулась за допомогою лікарів.

Також коронавірусну інфекцію підхопила й найкраща сімейна лікарка України Ірина Гнатів – медик із Давидівської ОТГ.

Зазначимо, що станом на ранок 26 квітня в Україні виявили 8 617 випадків інфікування коронавірусом.