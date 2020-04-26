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В Україні майже 1700 медиків інфікувалися коронавірусом

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 26 квітня COVID-19 діагностували у 1676 українських медиків. Про це повідомляє Національна служба здоров’я, передає Львівський портал.

 

За минулу добу підтвердили 101 випадок зараження серед медичних працівників.

Загалом випадки підтверджені:

  • Чернівецька область – 236 випадків;
  • Тернопільська область – 165 випадків;
  • Рівненська область – 138 випадків;
  • Вінницька область – 132 випадки;
  • Кіровоградська область – 126 випадків;
  • Івано-Франківська область – 121 випадок;
  • Київ – 113 випадків;
  • Житомирська область – 83 випадки;
  • Закарпатська область – 78 випадків;
  • Волинська область – 73 випадки;
  • Київська область – 59 випадків;
  • Одеська область – 58 випадків;
  • Черкаська область – 55 випадків;
  • Львівська область – 49 випадків;
  • Полтавська область – 48 випадків;
  • Миколаївська область – 31 випадок;
  • Запорізька область – 30 випадків;
  • Харківська область – 23 випадки;
  • Херсонська область – 21 випадок;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Дніпропетровська область – 9 випадків;
  • Донецька область – 7 випадків;
  • Сумська область – 7 випадків;
  • Чернігівська область – 2 випадки;
  • Луганська область – 0 випадків.

Нагадаємо, уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Всі деталі – за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус забрав життя 12 людей. Серед них – медсестра Центру легеневого здоров’я. Жінка запізно звернулась за допомогою лікарів.

Також коронавірусну інфекцію підхопила й найкраща сімейна лікарка України Ірина Гнатів – медик із Давидівської ОТГ.

Зазначимо, що станом на ранок 26 квітня в Україні виявили 8 617 випадків інфікування коронавірусом.

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