В Україні майже 1700 медиків інфікувалися коронавірусом

Станом на ранок 26 квітня COVID-19 діагностували у 1676 українських медиків. Про це повідомляє Національна служба здоров’я, передає Львівський портал.
За минулу добу підтвердили 101 випадок зараження серед медичних працівників.
Загалом випадки підтверджені:
- Чернівецька область – 236 випадків;
- Тернопільська область – 165 випадків;
- Рівненська область – 138 випадків;
- Вінницька область – 132 випадки;
- Кіровоградська область – 126 випадків;
- Івано-Франківська область – 121 випадок;
- Київ – 113 випадків;
- Житомирська область – 83 випадки;
- Закарпатська область – 78 випадків;
- Волинська область – 73 випадки;
- Київська область – 59 випадків;
- Одеська область – 58 випадків;
- Черкаська область – 55 випадків;
- Львівська область – 49 випадків;
- Полтавська область – 48 випадків;
- Миколаївська область – 31 випадок;
- Запорізька область – 30 випадків;
- Харківська область – 23 випадки;
- Херсонська область – 21 випадок;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Дніпропетровська область – 9 випадків;
- Донецька область – 7 випадків;
- Сумська область – 7 випадків;
- Чернігівська область – 2 випадки;
- Луганська область – 0 випадків.
Нагадаємо, уряд погодив підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом. Всі деталі – за цим посиланням.
Як писав Львівський портал, на Львівщині коронавірус забрав життя 12 людей. Серед них – медсестра Центру легеневого здоров’я. Жінка запізно звернулась за допомогою лікарів.
Також коронавірусну інфекцію підхопила й найкраща сімейна лікарка України Ірина Гнатів – медик із Давидівської ОТГ.
Зазначимо, що станом на ранок 26 квітня в Україні виявили 8 617 випадків інфікування коронавірусом.
Ольга Денисяка