У Львові заборонили відвідувати кладовища у поминальні дні

У Львові прийняли рішення заборонити відвідувати кладовища в поминальні дні, які припадають на другий тиждень після Великодня. Про це у середу, 22 квітня, під час брифінгу повідомила керівниця львівського оперативного штабу, заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, таке рішення прийняли під час нинішнього засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Серед питань, які розглядалися, – постанова головного державного санітарного лікаря України щодо закриття кладовищ у період поминальних днів. Ми прийняли рішення на засіданні комісії щодо заборони відвідування цвинтарів у поминальні дні», – зазначила Галина Слічна.

Мешканців Львова закликають дослухатися до рішення, яке прийняла Рада Церков, і перенести відвідування кладовищ на той час, коли завершиться карантин.

Як писав Львівський портал, на під час поминальних днів біля кладовищ на Львівщині патрулюватимуть поліцейські, аби не допустити скупчення людей.

Як відомо, через карантин вірян закликали провести Великдень вдома і дивитися святкові богослужіння онлайн. Правоохоронці патрулювали біля церков і стежили, аби не було скупчення людей, аби віряни дотримувались дистанції і мали маски. Участь у богослужіннях загалом взяли майже 130 000 українців. Порушення виявили у 12 областях та в Києві, натомість у Львові – ні.

На Великдень храми Львівщини відвідали близько 38 000 мешканців, що менше 2% від усього населення області. При цьому правоохоронці не склали жодного адмінпротоколу на мешканців Львівщини, які все-таки прийшли до церкви, адже люди мали маски і дотримувались дистанції. Поліцейські пильно стежили за тим, аби люди не скупчувались.

Натомість порушниками карантину на Великдень у Львівській області виявились любителі посмажити шашлик у парку. Правоохоронці склали 25 адмінпротоколів на таких осіб.

Загалом на Львівщині виявили 585 порушників карантину, однак суд оштрафував лише 11-ох.

Також зауважимо, що Міністерство охорони здоров’я очікує можливий спалах COVID-19 через п’ять-десять днів після Великодніх свят.

Нагадаємо, що карантин в Україні мав завершитися 24 квітня, однак у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції уряд продовжив його до 11 травня.