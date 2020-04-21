На Великдень храми відвідали 38 000 мешканців Львівщини. Поліція нікого не оштрафувала

Цьогоріч Великдень вся Україна здебільшого святкувала, не виходячи з дому, а богослужіння відбувались в онлайн-режимі. На Львівщині на Пасху до храмів все одно зійшлися близько 38 000 мешканців, втім це менше 2% від усього населення області. Люди були в масках і дотримувались дистанції, тому правоохоронці не зафіксували порушень під час служб у церквах. Про це сьогодні, 21 квітня, під час брифінгу повідомив заступник керівника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець, передає кореспондент Львівського порталу.

У суботу і неділю, 18-19 квітня, правоохоронці стежили за дотриманням порядку у 1960 церквах на території Львівської області. За словами Дмитра Міхалця, громадяни не порушували правил карантину, тому штрафів ні на кого не наклали.

«Практично кожна церква була «перекрита» одним-двома поліцейськими, які чергували, адже богослужіння розпочались ще в суботу і тривали до обіду неділі. Загалом мешканці дослухались до всіх закликів та обмежили походи до церкви. У більшості випадків громадяни стояли біля храму. Відповідно, поліцейські проводили профілактичні роботи, аби люди дотримувались дистанції, не збирались більше ніж по 10 осіб (у храмі – ред), були в масках», – розповів поліцейський.

Великодні служби у храмах відвідали близько 38 000 мешканців Львівщини, що становить менше 2% від усього населення області. Водночас Дмитро Міхалець зауважив, що були поодинокі випадки скупчення людей у храмах. Втім він не уточнив, де саме в області правоохоронці фіксували ці випадки, однак запевнив, що поліцейські відразу взяли ситуацію під контроль.

«Так, були окремі храми, де зібралися до 50 людей, тож потрібне було втручання поліцейського. Правоохоронці пояснювали, щоб вони не порушували дистанцію, тримали над ними контроль. Практично всі громадяни адекватно реагували на зауваження і спокійно покидали територію храму, коли це було потрібно», – додав Дмитро Міхалець.

Нагадаємо, на час великодніх свят Нацполіція України працювала у посиленому режимі. Правоохоронці патрулювали біля церков і стежили, аби не було скупчення людей, аби віряни дотримувались дистанції і мали маски. Участь у богослужіннях загалом взяли майже 130 000 українців. Порушення виявили у 12 областях та в Києві, натомість у Львові – ні.

Також поліція відкрила п’ять кримінальних справ проти УПЦ МП через порушення карантину на Великдень.