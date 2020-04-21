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Смажили шашлики на Великдень: на Львівщині поліція спіймала 25 порушників

Наталя Дуляба

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На Великдень правоохоронці не виявили жодного порушника у храмах на Львівщині, натомість наклали штрафи на 25 порушників карантину, які смажили шашлики у парках. Про це сьогодні, 21 квітня, під час брифінгу повідомив заступник керівника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Під час великодніх свят правоохоронці склали 25 адмінпротоколів через порушення правил карантину. Але зауважу, що всі вони не пов’язані з богослужіннями, протоколи стосуються здебільшого пікніків у парках, люди там були без масок, не реагували на прохання поліцейських покинути територію. Відповідно, були складені адмінматеріали», – розповів Дмитро Міхалець.

Водночас він наголосив, що правохоронці не відразу складають адмінпротоколи. Спочатку поліцейські з ними спілкуються і просять негайно покинути територію, коли ж порушники не реагують, тоді на них виписують штрафи.

Нагадаємо, за порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Станом на 14 квітня у Львівській області правоохоронці склали 450 адмінпротоколів на порушників карантину. Найбільше штрафів наклали на людей, що гуляли в парках, на підприємців, які працювали попри карантинні обмеження, та на осіб, що гуляли без захисних масок.

За процедурою, поліцейський складає адмінпротокол на порушника карантину і скеровує всі матеріали до суду. І лише він визначає, чи штафувати особу, чи ні.

Як писав Львівський портал, на час великодніх свят Нацполіція України працювала у посиленому режимі. Правоохоронці патрулювали біля церков і стежили, аби не було скупчення людей, аби віряни дотримувались дистанції і мали маски. Участь у богослужіннях загалом взяли майже 130 000 українців. Порушення виявили у 12 областях та в Києві, натомість у Львові – ні.

На Великдень храми Львівщини відвідали близько 38 000 мешканців, що менше 2% від усього населення області. Про те, як поліцейські патрулювали у церквах, читайте за цим посиланням.

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