МОЗ очікує можливий спалах COVID-19 через п'ять-десять днів після Великодніх свят

Спалах кількості інфікувань новим коронавірусом COVID-19 в Україні після Великодніх свят може бути через п’ять-десять днів. Про це в ефірі ТСН.Тижня сказала заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Вона пояснила, що це станеться через те, що чимало українців не дотримувалися карантину й пішли до церков, де й могли заразитися коронавірусом. Подібну ситуацію, сплеск інфікувань, медики спостерігають і після Вербної неділі.

«На думку епідеміологів, і вже є досвід певний, на п’ятий-десятий день від такого масового скупчення людей у певних храмах ми можемо очікувати зростання захворюваності. Так відбулося і відбувається після Вербної неділі. На превеликий жаль, ми можемо чекати на таку загрозу і через тиждень практично», – сказала Ірина Микичак.

Як повідомляв Львівський портал, перед Великоднем вірян закликали залишатися вдома на Великдень і дивитися онлайн-трансляції святкових богослужінь.

За інформацією поліції, загалом в святкових богослужіннях взяли участь 130 тисяч українців. Було зафіксовано 19 випадків порушень карантинного режиму по всій країні під час великодніх служб. Зокрема, у Почаївській лаврі (Московський патріархат) на Тернопільщині божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

Також Львівський портал інформував, що у Святогірській лаврі (Московський патріархат) на Донеччині натовп вірян зустрічав Великдень без дистанції та масок.

Загалом в Україні станом на 20 квітня зафіксовано 5710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.