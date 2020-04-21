Біля цвинтарів на Провідну неділю патрулюватимуть поліцейські

Цьогоріч 26 квітня християни відзначають Провідну неділю. Саме в цей день українці поминають рідних і близьких, яких уже немає поруч. Втім у зв’язку з коронавірусним карантином біля кладовищ на Львівщині патрулюватимуть поліцейські, аби не допустити скупчення людей. Про це сьогодні, 21 квітня, під час брифінгу повідомив заступник керівника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець, передає кореспондент Львівського порталу.

Правоохоронці продовжують стежити за дотриманням правил карантину на території області. Наступне велике свято, яке віряни відзначають після Великодня, – це Провідна неділя. У цей день українці йдуть на кладовища, аби пом’янути своїх померлих родичів, прикрасити могили і запалити свічки.

Тому 26 квітня, у Провідну неділю, на Львівщині поліцейські патрулюватимуть біля цвинтарів, аби не допустити скупчення людей.

«На наступний тиждень у нас буде Провідна неділя. Я хочу звернутись до священнослужителів із проханням обмежити проведення служб на цвинтарях, щоб не допустити скупчення громадян. Також закликаю і мешканців області поставитись до цього відповідально. Біля кожного кладовища ми виставлятимемо поліцейського для того, щоб він контролював кількість осіб, яка заходить, а також вів профілактичну роботу з громадянами щодо недопущення порушення режиму карантину», – наголосив Дмитро Міхалець.

Зазначимо, що Православна церква України вирішила перенести традиційні поминальні богослужіння, які проводять на цвинтарях після Великодня, на Троїцьку батьківську поминальну суботу, тобто на 6 червня. УГКЦ своєю чергою чітких роз’яснень щодо Провідної неділі ще не давала.

Нагадаємо, на час великодніх свят Нацполіція України працювала у посиленому режимі. Правоохоронці патрулювали біля церков і стежили, аби не було скупчення людей, аби віряни дотримувались дистанції і мали маски. Участь у богослужіннях загалом взяли майже 130 000 українців. Порушення виявили у 12 областях та в Києві, натомість у Львові – ні.

На Великдень храми Львівщини відвідали близько 38 000 мешканців, що менше 2% від усього населення області. При цьому правоохоронці не склали жодного адмінпротоколу на мешканців Львівщини, які все-таки прийшли до церкви, адже люди мали маски і дотримувались дистанції. Поліцейські пильно стежили за тим, аби люди не скупчувались.

Натомість порушниками карантину на Великдень у Львівській області виявились любителі посмажити шашлик у парку. Правоохоронці склали 25 адмінпротоколів на таких осіб.

Загалом на Львівщині виявили 585 порушників карантину, однак суд оштрафував лише 11-ох.