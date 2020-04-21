На Львівщині спіймали 585 порушників карантину, але суд оштрафував лише 11-ох

Зі середини березня, відколи в Україні ввели карантин, на Львівщині правоохоронці виявили 585 порушників. Однак рішення про стягнення 17 000 гривень штрафу суд прийняв лише щодо 11 осіб. Про це сьогодні, 21 квітня, під час брифінгу повідомив заступник керівника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів Дмитро Міхалець, від початку карантину і дотепер поліцейські склали 585 адмінпротоколів за порушення правил карантину. Всі такі матеріали кваліфікують за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі розглянули лише 37 протоколів зі 585 складених. Із цих 37 порушників штрафу розміром 17 000 гривень вдалося уникнути майже двом десяткам мешканців Львівщини.

«Із початку карантину правоохоронці склали 585 адмінпротоколів, 37 із них вже розглянули суди. Щодо 11-ох прийнято рішення про стягнення штрафу розміром 17 000 гривень, ще 16 випадків завершились усним попередженням. Інші 10 випадків – це закриття справи або направлення протоколів на доопрацювання», – зауважив Дмитро Міхалець.

Водночас він пояснив, що на Львівщині суди не встигають розглядати справи щодо порушників карантину, незважаючи на роботу у посиленому режимі. Розгляд більшості таких справ призначені на кінець квітня – середину травня.

Зазначимо, що згідно з процедурою поліцейський складає адмінпротокол на порушника карантину і скеровує всі матеріали до суду. І лише він визначає, чи штафувати особу, чи ні.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Станом на 14 квітня у Львівській області правоохоронці склали 450 адмінпротоколів на порушників карантину. Найбільше штрафів наклали на людей, що гуляли в парках, на підприємців, які працювали попри карантинні обмеження, та на осіб, що гуляли без захисних масок.

На Великдень правоохоронці не склали жодного адмінпротоколу на мешканців Львівщини, які все-таки прийшли до храму. 38 000 жителів, а це менше 2% від усього населення області, мали маски і дотримувались дистанції. Поліцейські пильно стежили за тим, аби люди не скупчувались.

Натомість порушниками карантину на Великдень у Львівській області виявились любителі посмажити шашлик у парку. Правоохоронці склали 25 адмінпротоколів на таких осіб.