У Львові на Великдень не зафіксували жодного порушення карантину

На Великдень у Львові не зафіксували жодного порушення правил карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що за святкові дні у Львові не було зафіксовано жодного порушення правил карантину та наголосив, що таким чином львів’яни вкотре продемонстрували мудрість і відповідальність.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський подякував духовенству та вірянам за дотримання карантинних обмежень під час великодніх богослужінь. Цьогоріч на богослужіння прийшло 130 тисяч вірян.

Під час великодніх богослужінь поліція зафіксувала 19 випадків порушень карантинного режиму по всій країні. Зокрема, у Почаївській лаврі (Московський патріархат) на Тернопільщині божественна літургія відбулася за участі значної кількості вірян, які не дотримувалися дистанції.

Також Львівський портал інформував, що у Святогірській лаврі (Московський патріархат) на Донеччині натовп вірян зустрічав Великдень без дистанції та масок.

Нагадаємо, що низка ЗМІ 18 квітня повідомили про те, главу УПЦ МП митрополита Онуфрія та митрополита Антонія таємно госпіталізували з коронавірусом.

Загалом в Україні станом на 20 квітня зафіксовано 5710 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Із них – 151 летальний, 359 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.