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НАБУ завершило розслідування щодо Дубневича

Ольга Денисяка

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Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування справи нардепа Ярослава Дубневича, який підозрюється в розкраданні 93,28 млн грн «Укрзалізниці». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАБУ.

 

За версією слідства, Ярослав Дубневич разом ще з вісьмома спільнками організував схему, в результаті якої Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» впродовж грудня 2015 – березня 2017 закуповувала стрілочну продукцію за завищеними цінами.

Дану продукцію в Україні виробляє тільки Дніпропетровський стрілочний завод, але УЗ не купувала її напряму, а скористалася посередниками ТОВ «Арго» і «Корпорація КРТ», бенефіціаром одного з них є Дубневич.

Вартість продукції зростала на кожному етапі посередництва:

  1. «Дніпропетровський стрілочний завод» продав продукцію «Корпорації КРТ» за 525,9 млн грн.
  2. «Корпорація КРТ» продала її компанії «АРГО» за 631,4 млн грн (+20%).
  3. «АРГО» перепродала «Укрзалізниці» за 637,9 млн грн (+1%).

Насправді ж продукція була доставлена «Укрзалізниці» безпосередньо від заводу-виробника.

У результаті таких дій, філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» завдано 93,28 млн грн збитків. Слідство з’ясувало, що гроші учасники корупційної схеми розподілили між собою.

Як відомо, 31 жовтня Верховна Рада зняла з Ярослава Дубневича недоторканність і дозволила арешт. Того ж дня Дубневичу вручили підозру.

Зняття недоторканості із Ярослава Дубневича підтримали 26 із 31 народного депутата від Львівщини, а згоду на арешт надали лише 12 із них. Із повним списком голосувань можна ознайомитися тут.

Як повідомляв Львівський портал, 1 листопада розпочалось судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Ярославу Дубневичу. Взяти його на поруки «під письмове зобов’язання» зголосились дев’ять народних депутатів. Всі вони – з парламентської групи «За майбутнє», до якої входить й сам Дубневич.

Наступного дня, 2 листопада, Вищий антикорупційний суд призначив Ярославу Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 млн грн. На це сам нардеп заявив, що незадоволений рішенням суду через завелику суму застави, а також додав, що не знає, де знайти 100 млн грн. А вже 7 листопада Апеляційний суд змінив запобіжний захід та взяв народного депутата Ярослава Дубневича під варту з можливістю застави у 90 мільйонів гривень.

8 листопада 2019 року Дубневич вийшов із СІЗО під 100 мільйонів гривень застави.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Також навесні 2019 року НАБУ оприлюднило цілу схему оборудок нардепів Дубневичів.

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