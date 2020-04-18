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У Чорнобильській зоні горить п’ять лісництв

Наталя Дуляба

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Станом на ранок, 18 квітня, у зоні відчуження горить п’ять лісництв. До гасіння займання залучили понад 700 рятувальників, більше ста одиниць спецтехніки і три вертольоти. Радіаційний фон у Києві та Київській області є у межах норми. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

 

17 квітня було відомо про пожежі на території чотирьох лісництв у зоні відчуження на Київщині: Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького.

До ранку суботи, 18 квітня, займання розрослося вже на п’ять лісництв: Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького.

«Спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем», – кажуть рятувальники.

Протягом доби пожежі у Чорнобильській зоні гасили 716 надзвичайників за допомогою 166 одиниць спецтехніки. Також три вертольоти ДСНС скинули 268 тонн води на окремі осередки тління.

У ДСНС запевняють, що радіаційний фон у Києві і Київській області не перевищує допустимі норми.

«В цілому радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, масштабна пожежа у Чорнобильській зоні спалахнула ще 4 квітня. Її рятувальники ліквідовували 11 днів поспіль. Вогонь охопив територію площею 100 га. До гасіння полум’я залучили більше 400 вогнеборців, 100 одиниць спецтехінки, три літаки і два-три вертольоти.

Ввечері 14 квітня президент України повідомив, що відкритого вогню у Чорнобильській зоні вже немає. Однак трава й пеньки досі тліють.

В Укргідрометцентрі запевняли, що під час пожеж в Чорнобильській зоні викидів Цезію-137 в атмосферу не було.

Як писав Львівський портал, масштабні пожежі у зоні Чорнобиля спалахнули через паліїв сухої трави. Так, першого із них поліція затримала 6 квітня. Порушником виявився житель Іванківщини, який легковажно підпалив траву, внаслідок чого згоріло 5 га лісу. Другий винуватець пожежі у Чорнобильській зоні – 37-річний палій сміття. За цими фактами поліція відкрила кримінал.

Нагадаємо, дотепер за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків громадянам «світив» штраф розміром від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. Лише за особливо великі збитки довкіллю була передбачена кримінальна відповідальність.

Втім 13 квітня Верховна Рада України суттєво посилила відповідальність за спалювання сухої трави. За спалювання сухостою на будь-якій території штраф тепер становить від 3060 до 21 420 гривень, а на території природно-заповідного фонду – від 6120 до 30 600 гривень.

Фото: ДСНС

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