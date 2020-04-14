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У Чорнобильській зоні погасили пожежі

Андрій Котенський

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У лісах Чорнобильської зони відчуження не спостерігається відкритого вогню. Про це під час відеозвернення до українців, 14 квітня, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

 

За словами Володимира Зеленського, загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів – немає.

«Щодня протягом останнього тижня голова ДСНС доповідає про ситуацію. Вчора подолано шість осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів немає. Відкритий вогонь у Зоні відчуження наразі не спостерігається», – повідомив він.

Окрім того Володимир Зеленський повідомив, що правоохоронці затримали осіб, що причетні до займання

«Вже затримано осіб, які спровокували виникнення пожежі, і вони понесуть сувору відповідальність. Усіх громадян я закликаю не піддаватися паніці. Ми пам’ятаємо уроки 26 квітня 86-го року. І ніхто не буде приховувати від вас правду», – пообіцяв Володимир Зеленський.

Як повідомляв Львівський портал, масштабна пожежа спалахнула у Чорнобильській зоні ще 4 квітня. Займання ліквідовували майже 11 днів.

Поліція затримала палія, через якого у зоні ЧАЕС виник ще один осередок вогню. Чоловік спалював сміття, потім рештки тліючого багаття погрузив на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загорання сухостою.

Як відомо, Верховна Рада України 13 квітня збільшила штрафи за спалювання сухої трави, детальніше про це читайте тут.

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