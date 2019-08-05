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Мешканцям Львівщини нагадують про суми штрафів за спалювання сухої трави

Вероніка Рой

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Після завершення збирання зернових культур, на Львівщині спостерігаються непоодинокі випадки спалювання стерні, сухої природної рослинності, соломи. Це призводить до забруднення атмосферного повітря, знищення біорізноманіття, тваринного світу. Про це повідомляють у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

 

«Сільгосппідприємства та приватні особи, всупереч заборонам, щороку спалюють на полях стерню або солому після збирання врожаю. Безконтрольне випалювання стерні може призвести до пожежі на сусідніх полях або в лісосмугах, вогонь може перекинутися на розташовані поруч житлові і господарські будівлі, сади»,- йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що при спалюванні стерні, соломи і поживних залишків згорає гумус найбільш родючого поверхневого шару, унаслідок чого знижується біологічна активність ґрунту. Разом зі стернею, вогонь знищує безцінну біосферу ланів, яка могла б суттєво підвищити врожайність у наступні роки, а на їх місце приходять патогенні мікроорганізми та бур’яни.

У 90% випадків причина виникнення пожеж – людина, яка необережно поводиться із вогнем, не звертає уваги на необхідність суворого дотримання правил протипожежної безпеки.

У департаменті екології та природних ресурсів нагадують , що за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків до порушників природоохоронного законодавства застосовуються заходи адміністративного впливу. Кодексом про адміністративні правопорушення України передбачено штрафні санкції:

  • громадянам – від 170 до 340 грн;
  • посадовим особам – від 850 до 1190 грн;

За особливо великі збитки передбачена і кримінальна відповідальність.

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