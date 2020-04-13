Поліція затримала ще одного палія, через якого у зоні ЧАЕС виникла пожежа

Сьогодні, 13 квітня, на території зони ЧАЕС виникла чергова пожежа. Це вже третій осередок вогню у зоні відчуження. Правоохоронцям вдалося спіймати чоловіка-палія. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Київській області.

Третя пожежа на території зони ЧАЕС виникла сьогодні, 13 квітня, орієнтовно о 14:00 год. Правоохоронці з’ясували, що її спровокував 37-річний палій сміття.

Встановлено, що 37-річний житель Іванківщини спалював сміття, потім рештки тліючого багаття погрузив на возик, вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загорання сухостою.

«Коли чоловік повернувся на те місце, то бачив, що вогонь перекинувся далі, однак він не зателефонував ні рятувальникам, чи до поліції, а намагався самотужки погасити вогонь. Проте вже було запізно, вогонь перекинувся далі. Його вітром перекинуло на територію лісу, а далі – у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа», – кажуть у поліції.

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За даним фактом правоохоронці збираються відкрити кримінальне провадження за ст. 245 Кримінального кодексу України. На палія чекає штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Зазначимо, що пожежа у Чорнобильській зоні спалахнула ще 4 квітня. Її рятувальники ліквідовують дотепер. Вогонь охопив територію площею 100 га. До гасіння полум’я залучили майже 400 вогнеборців, 100 одиниці спецтехінки, три літаки і два вертольоти.

Нагадаємо, першого палія, з вини якого в зоні ЧАЕС виникла пожежа, поліція затримала 6 квітня. Ним виявився житель Іванківщини, який легковажно підпалив траву, внаслідок чого згоріло 5 га лісу.

Як писав Львівський портал, за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків громадянам «світив» штраф розміром від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. Лише за особливо великі збитки довкіллю була передбачена кримінальна відповідальність.

Втім сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада України суттєво посилила відповідальність за спалювання сухої трави. За спалювання сухостою на будь-якій території штраф тепер становить від 3060 до 21 420 гривень, а на території природно-заповідного фонду – від 6120 до 30 600 грн.