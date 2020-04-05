Пожежа в Чорнобильській зоні охопила майже 100 гектарів

Пожежа у Чорнбильській зоні охопила майже 100 гектарів. Про це повідомив у Facebook в. о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

За його словами, вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні.

«Ситуація складна. Вогонь поширився на Чорнобильску зону 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева… Є погані новини – у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі.

На жаль, руки в нас зазвичай доходять до реформ лише тоді, коли трапляється біда. Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени в нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі складає лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту саму картину – в усіх регіонах палають поля, очерет, ліси», – йдеться у повідомленні Фірсова.

Він додав, що на першому ж засіданні парламенту депутати мають суттєво підняти штрафи за підпал трави.

Як повідомили у ДСНС, у суботу, 4 квітня, о 13:22 до рятувальників надійшла інформація, що в Зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

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Станом на 13:30 у Зоні відчуження та продовжується гасіння двох осередків, а саме:

між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучено 124 чоловік та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 74 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки (в тому числі 2 літаки АН – 32П та вертольот МІ – 8). Авіацією ДСНС здійснено 17 скидів води (64 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 12 скидів, літаками АН-32П – 5 скидів;

поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га. До гасіння залучено 14 чоловік та 4 одиниць техніки, з них від ДСНС 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії громадянам «світить» штраф від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. За завдані особливо великі збитки довкіллю передбачена кримінальна відповідальність.

Ще у 2018 році Львівська ОДА просила просила в уряду збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання сухостою. На думку посадовців, саме великі штрафи зможуть зупинити паліїв.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень.

Про те, які жахливі наслідки несе спалювання сухої трави, читайте за цим посиланням.

Додамо, Львівська ОДА та Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації запропонували депутатам Верховної Ради правки збільшити штрафи за спалювання сухої трави до 42 тисячі і дозволити штрафувати порушників поліції та пожежникам.

Відео: Єгор Фірсов, ДСНС