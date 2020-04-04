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У Чорнобильській зоні горить ліс, рятувальники залучили авіацію

Ольга Денисяка

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У зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, на допомогу вогнеборцям направлено авіацію. Про це Львівському порталу повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

 

Так, о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження виникла пожежа поблизу села Володимирівка Котовського лісництва.

«Всього до гасіння пожежі залучено понад 90 вогнеборців та 18 одиниць техніки. Додатково до місця пожежі слідують 9 одиниць техніки та 40 рятувальників. Створено резерв сил і засобів ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Як зазначаються рятувальники, гасіння пожежі ускладнює підвищений радіаційний фон. Водночас у ДСНС запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

Фото: ДСНС

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