Як працюватимуть пости на в'їздах у Львівську область

У ніч з 8 на 9 квітня на всіх в’їздах та виїздах зі Львівщини встановлять пости, де перевірятимуть стан здоров’я водіїв та пасажирів. На них чергуватимуть працівники Нацполіції, ДСНС та медики. Про це під час брифінгу 7 квітня повідомив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень, передає кореспондент Львівського порталу.

Через поширення коронавірусу в ніч з 8 на 9 квітня на в’їздах та виїздах зі Львівщини встановлять пости, на яких перевірятимуть стан здоров’я подорожуючих за допомогою безконтактного вимірювання температури.

«Таких пунктів буде 14-20. З них 14 – стаціонарні, які охоплять усі дороги на виїзді з області у сусідні регіони – Волинську, Рівненську, Закарпатську, Івано-Франківську та Тернопільську області. Решта – мобільні, які мають на меті можливе обмеження руху, якщо зміниться санепідемситуація», – розповів Тарас Грень.

Також він наголосив, що на постах чергуватимуть працівники Нацполіції, ДСНС, медики і, можливо, представники Нацгвардії та органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Із 6 квітня в Україні людям віком 60+ заборонили виходити на вулицю. Йти надвір більш ніж двом особам та ще й без документів теж не можна. Детальніше про посилені заходи під час карантину читайте за цим посиланням.

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.