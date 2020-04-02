У МОЗ запевнили, що працівники «швидких» також отримають надбавки

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що фельдшери та водії швидкої допомоги включені до переліку медичних спеціальностей, яким буде збільшено оклади втричі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

«У списку спеціальностей є зокрема і всі посади «екстренки» – в пункті про лікарів інших спеціальностей, що зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Однак виникло непорозуміння – мені надійшло чимало повідомлень, нібито ані фельдшерів, ані водіїв швидкої там немає, бо ж не прописано окремо. Ця інформація не відповідає дійсності», – сказав Максим Степанов.

Він додав, що медики екстреної медичної допомоги є у списку, але «щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть коригування та пропишуть це окремо». Очільник міністерства запевнив, що інформація, в якій будуть перераховані абсолютно всі категорії, окремо, з‘явиться протягом дня на сайті МОЗ.

Зазначимо, 1 квітня у МОЗ повідомили, що за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.

Наказом, який підписав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:

екстрений медичний технік;

лікар-пульмонолог;

лікар-інфекціоніст;

лікар-патологоанатом;

лікар-епідеміолог;

лікар-лаборант;

лікар-анестезіолог;

лікар-радіолог;

лікар-бактеріолог;

лікар-рентгенолог;

лікар-вірусолог;

лікар загальної практики – сімейний лікар;

лікар-терапевт;

лікар-педіатр;

лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;

сестра медична;

молодша медична сестра (всіх найменувань);

реєстратор медичний;

сестра-господиня;

водій.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада прийняла закон щодо запобігання розповсюдження коронавірусу в Україні. Він, зокрема, передбачає доплату медпрацівникам розміром 200% від їхньої зарплати на час боротьби із COVID-19.

Львівська ОДА лікарям чотирьох медустанов, які на Львівщині працюють із пацієнтами із підозрою на коронарус, пообіцяла включно до 22 березня перерахувати 20 млн грн надбавок. З обласного бюджету 20 березня ці кошти на премії виділили. Проте станом на 30 березня на надбавки скерували менше 11 млн грн.

Як писав Львівський портал, в Україні лабораторно підтверджено 804 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також 20 осіб померло, а 13 вже одужало.

На Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію. З них двоє людей вже одужали. Таким чином продовжують лікуватися ще 10 людей. Більше інформації про перших хворих можна дізнатися тут. А про п’ять нових інфікованих, у яких коронавірус виявили 1 квітня – тут.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.