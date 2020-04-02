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У МОЗ запевнили, що працівники «швидких» також отримають надбавки

Вероніка Рой

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що фельдшери та водії швидкої допомоги включені до переліку медичних спеціальностей, яким буде збільшено оклади втричі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

 

«У списку спеціальностей є зокрема і всі посади «екстренки» – в пункті про лікарів інших спеціальностей, що зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Однак виникло непорозуміння – мені надійшло чимало повідомлень, нібито ані фельдшерів, ані водіїв швидкої там немає, бо ж не прописано окремо. Ця інформація не відповідає дійсності», – сказав Максим Степанов.

Він додав, що медики екстреної медичної допомоги є у списку, але «щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть коригування та пропишуть це окремо». Очільник міністерства запевнив, що інформація, в якій будуть перераховані абсолютно всі категорії, окремо, з‘явиться протягом дня на сайті МОЗ.

Зазначимо, 1 квітня у МОЗ повідомили, що за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.

Наказом, який підписав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, визначено перелік посад медичних працівників, яким з березня 2020 року здійснюється доплата:

  • екстрений медичний технік;
  • лікар-пульмонолог;
  • лікар-інфекціоніст;
  • лікар-патологоанатом;
  • лікар-епідеміолог;
  • лікар-лаборант;
  • лікар-анестезіолог;
  • лікар-радіолог;
  • лікар-бактеріолог;
  • лікар-рентгенолог;
  • лікар-вірусолог;
  • лікар загальної практики – сімейний лікар;
  • лікар-терапевт;
  • лікар-педіатр;
  • лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19;
  • сестра медична;
  • молодша медична сестра (всіх найменувань);
  • реєстратор медичний;
  • сестра-господиня;
  • водій.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада прийняла закон щодо запобігання розповсюдження коронавірусу в Україні. Він, зокрема, передбачає доплату медпрацівникам розміром 200% від їхньої зарплати на час боротьби із COVID-19.

Львівська ОДА лікарям чотирьох медустанов, які на Львівщині працюють із пацієнтами із підозрою на коронарус, пообіцяла включно до 22 березня перерахувати 20 млн грн надбавок. З обласного бюджету 20 березня ці кошти на премії виділили. Проте станом на 30 березня на надбавки скерували менше 11 млн грн.

Як писав Львівський портал, в Україні лабораторно підтверджено 804 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також 20 осіб померло, а 13 вже одужало.

На Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію. З них двоє людей вже одужали. Таким чином продовжують лікуватися ще 10 людей. Більше інформації про перших хворих можна дізнатися тут. А про п’ять нових інфікованих,  у яких коронавірус виявили 1 квітня – тут.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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