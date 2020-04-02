В Україні – 804 випадки COVID-19. Найбільше – у Києві

В Україні лабораторно підтверджено 804 випадки COVID-19. 20 осіб померло, а 13 одужало . Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.
Протягом минулої доби коронавірус поширився територією 21 області України. Найшвидше він розповсюджується у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській області.
Водночас лише у трьох областях не виявлено жодного нового факту. Серед них – Харківська, Закарпатська та Миколаївська області.
Статистика захворювання:
- м. Київ – 160 випадків (+26);
- Чернівецька обл. – 143 випадків (+39);
- Тернопільська обл. – 106 випадків (+8);
- Івано-Франківська область – 74 випадків (+10);
- Київська обл. – 64 випадки (+7);
- Черкаська обл. – 54 випадків (+2);
- Вінницька обл. – 51 випадків (+2);
- Сумська обл. – 26 випадків (+7);
- Запорізька обл. – 19 випадків (+6);
- Рівненська обл. – 19 випадків (+4);
- Одеська обл. – 14 випадків (+2);
- Львівська обл. – 11 випадків (+5);
- Волинська обл. – 10 випадки (+3);
- Дніпровська обл. – 10 випадків (+1);
- Кіровоградська обл. – 7 випадки (+1);
- Донецька* обл. – 7 випадків (+1);
- Хмельницька обл. – 6 випадки (+3);
- Житомирська обл. – 6 випадків (+1);
- Полтавська обл. – 5 випадок (+3);
- Херсонська обл. – 4 випадок (+3);
- Луганська* обл. – 3 випадки (+1);
- Чернігівська обл. – 3 випадки (+1);
- Закарпатська обл. – 1 випадок (+0);
- Харківська обл. – 1 випадок (+0);
- Миколаївська обл. – 0 випадків;
- АРК Крим* – дані відсутні через окупацію РФ
Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.
Андрій Котенський