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В Україні – 804 випадки COVID-19. Найбільше – у Києві

Андрій Котенський

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В Україні лабораторно підтверджено 804 випадки COVID-19. 20 осіб померло, а 13 одужало . Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

 

Протягом минулої доби коронавірус поширився територією 21 області України. Найшвидше він розповсюджується у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській області.

Водночас лише у трьох областях не виявлено жодного нового факту. Серед них – Харківська, Закарпатська та Миколаївська області.

Статистика захворювання:

  1. м. Київ – 160 випадків (+26);
  2. Чернівецька обл. – 143 випадків (+39);
  3. Тернопільська обл. – 106  випадків (+8);
  4. Івано-Франківська область – 74 випадків (+10);
  5. Київська обл. – 64 випадки (+7);
  6. Черкаська обл. – 54 випадків (+2);
  7. Вінницька обл. – 51 випадків (+2);
  8. Сумська обл. – 26 випадків (+7);
  9. Запорізька обл. – 19 випадків (+6);
  10. Рівненська обл. – 19 випадків (+4);
  11. Одеська обл. – 14 випадків (+2);
  12. Львівська обл. – 11 випадків (+5);
  13. Волинська обл. – 10 випадки (+3);
  14. Дніпровська обл. – 10 випадків (+1);
  15. Кіровоградська обл. – 7 випадки (+1);
  16. Донецька* обл. – 7 випадків (+1);
  17. Хмельницька обл. – 6 випадки (+3);
  18. Житомирська обл. – 6 випадків (+1);
  19. Полтавська обл. – 5 випадок (+3);
  20. Херсонська обл. – 4 випадок (+3);
  21. Луганська* обл. – 3 випадки (+1);
  22. Чернігівська обл. – 3 випадки (+1);
  23. Закарпатська обл. – 1 випадок (+0);
  24. Харківська обл. – 1 випадок (+0);
  25. Миколаївська обл. – 0 випадків;
  26. АРК Крим* – дані відсутні через окупацію РФ

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня. 

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