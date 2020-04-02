В Україні – 804 випадки COVID-19. Найбільше – у Києві

В Україні лабораторно підтверджено 804 випадки COVID-19. 20 осіб померло, а 13 одужало . Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Протягом минулої доби коронавірус поширився територією 21 області України. Найшвидше він розповсюджується у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській області.

Водночас лише у трьох областях не виявлено жодного нового факту. Серед них – Харківська, Закарпатська та Миколаївська області.

Статистика захворювання:

м. Київ – 160 випадків (+26); Чернівецька обл. – 143 випадків (+39); Тернопільська обл. – 106 випадків (+8); Івано-Франківська область – 74 випадків (+10); Київська обл. – 64 випадки (+7); Черкаська обл. – 54 випадків (+2); Вінницька обл. – 51 випадків (+2); Сумська обл. – 26 випадків (+7); Запорізька обл. – 19 випадків (+6); Рівненська обл. – 19 випадків (+4); Одеська обл. – 14 випадків (+2); Львівська обл. – 11 випадків (+5); Волинська обл. – 10 випадки (+3); Дніпровська обл. – 10 випадків (+1); Кіровоградська обл. – 7 випадки (+1); Донецька* обл. – 7 випадків (+1); Хмельницька обл. – 6 випадки (+3); Житомирська обл. – 6 випадків (+1); Полтавська обл. – 5 випадок (+3); Херсонська обл. – 4 випадок (+3); Луганська* обл. – 3 випадки (+1); Чернігівська обл. – 3 випадки (+1); Закарпатська обл. – 1 випадок (+0); Харківська обл. – 1 випадок (+0); Миколаївська обл. – 0 випадків; АРК Крим* – дані відсутні через окупацію РФ

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.