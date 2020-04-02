Коронавірус на Львівщині: що відомо про п’ятьох нових хворих?

У середу, 1 квітня, на Львівщині виявили нових п’ять випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом в області число інфікованих зросло до 12, натомість одна людина вже одужала. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Двоє нових хворих – зі Львова, двоє – зі Стрийського району та один чоловік – із Пустомитівського району.

Зокрема, 32-річний львів’янин 22 березня звернувся до Львівської обласної клінічної лікарн на консультацію з ознаками респіраторного захворювання. За його словами, він не подорожував. 1 квітня обласним лабораторним центром з допомогою ПЛР-діагностики було підтверджено діагноз «коронавірус». Чоловік перебуває на амбулаторному лікуванні.

Інший хворий – 58-річний львів’янин, котрий 12 березня повернувся з Австрії. 21 березня він звернувся до Львівської обласної клінічної лікарні на консультацію. 1 квітня у чоловіка лабораторно підтверджено коронавірус. Він перебуває на амбулаторному лікуванні.

Також 1 квітня коронавірус підтвердили у 43-річного мешканця Стрия. Він прибув з Німеччини 14 березня, а 23 березня звернувся до Львівської обласної клінічної лікарні та був госпіталізований. Крім цього COVID-19 виявили у 57-річного мешканця Стрийщини.

Ще однією хворою на коронавірус є 53-річна мешканка Пустомитівщини. Вона 7 березня прибула з Сербії, а 14 березня з’явилися ознаки захворювання. Жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.

В обласному лабораторному центрі інформують, що станом на 2 квітня в заклади охорони здоров’я м. Львова з підозрою на COVID-19 звернулись 296 осіб. На амбулаторному лікуванні перебувають 132 особи, інші особи госпіталізовані. Також 4 людини перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Одна особа – у вкрай важкому стані на апараті штучної вентиляції легень. Всього з лікарень виписані 99 людей.

Обласною лабораторією було проведено 172 дослідження методом ПЛР, з них 4 показали позитивний результат на коронавірус. Усі інші – 8 позитивних результати на COVID-19 підвердили у лабораторії в Києві.

На Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію, з яких одна людина вже одужала. Більше інформації про перших сімох хворих можна дізнатися тут.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 804 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також 20 осіб померло, а 13 вже одужало.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.