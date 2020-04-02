На Львівщині від коронавірусу одужала ще одна людина

На Львівщині від коронавірусоної інфекції одужала вже друга людина. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Другою людиною, яка одужала від коронавірусу, є 58-річний львів’янин. Він повернувся з Німеччини, ознак захворювання у нього не було. Проте при обстеженні у приватній лабораторії встановлено позитивний результат на COVID-19. Також діагноз «коронавірус» підтвердила і лабораторія Центру громадського здоров’я у Києві.

Вже при повторних дослідженнях матеріалу від хворого було отримано негативні результати. Таким чином можна стверджувати, що пацієнт одужав.

Зазначимо, що це вже другий пацієнт, який вилікувся від коронавірусу на Львівщині. Першою, хто одужав, була 50-річна львів’янка, у якої COVID-19 діагностували після того, як вона повернулася з Німеччини.

На Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію. З них двоє людей вже одужали. Таким чином продовжують лікуватися ще 10 людей. Більше інформації про перших хворих можна дізнатися тут. А про п’ять нових інфікованих, у яких коронавірус виявили 1 квітня – тут.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 804 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також 20 осіб померло, а 13 вже одужало.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.