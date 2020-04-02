ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині від коронавірусу одужала ще одна людина

Вероніка Рой

|

На Львівщині від коронавірусоної інфекції одужала вже друга людина. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

 

Другою людиною, яка одужала від коронавірусу, є 58-річний львів’янин. Він повернувся з Німеччини, ознак захворювання у нього не було. Проте при обстеженні у приватній лабораторії встановлено позитивний результат на COVID-19. Також діагноз «коронавірус» підтвердила і лабораторія Центру громадського здоров’я у Києві.

Вже при повторних дослідженнях матеріалу від хворого було отримано негативні результати. Таким чином можна стверджувати, що пацієнт одужав.

Зазначимо, що це вже другий пацієнт, який вилікувся від коронавірусу на Львівщині. Першою, хто одужав, була 50-річна львів’янка, у якої COVID-19 діагностували після того, як вона повернулася з Німеччини.

На Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію. З них двоє людей вже одужали. Таким чином продовжують лікуватися ще 10 людей. Більше інформації про перших хворих можна дізнатися тут. А про п’ять нових інфікованих,  у яких коронавірус виявили 1 квітня – тут.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 804 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також 20 осіб померло, а 13 вже одужало.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?
Вероніка РОЙ
Жертви коронавірусу. Як у світі ховають померлих і чи готова до цього Україна?

В боротьбі з коронавірусною інфекцією жодна країна світу та їхні системи охорони здоров’я виявилися не готовими. Спершу ...

Чому дорожчає борщовий набір
Анастасія ПИЖ
Чому дорожчає борщовий набір

Зростання цін на продукти в супермаркетах України: причини, прогнози та загроза тотального дефіциту Не минуло й десят...

Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...