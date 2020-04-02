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На Львівщині – 12 підтверджених випадків інфікування коронавірусом

Андрій Котенський

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На ранок 2 квітня підтверджено 12 випадків інфікування корона вірусом на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За даними відомства, за увесь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус звернулось 276 людей, госпіталізовано 137 осіб, зараз у лікарні – 38 осіб, на самоізоляції – 139 осіб, виписано — 99 пацієнтів.

Одна людина перебуває на апараті ШВЛ. Не підтвердився діагноз інфікування коронавірусом у 171 людини, а підтвердився — у 12 осіб. Одна людина одужала.

Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби. 13 людей вже одужали, а 20 померло.

Як повідомляв Львівський портал, коронавірус виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Що стосується шостого хворого мешканця Львівщини, про якого повідомили у МОЗ, то ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про цю особу не мають.

Ввечері 31 березня на Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у ще двох людей.

При цьому варто додати, що на Львівщині задокументовано перший випадок одужання від COVID-19.

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