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COVID-19: за вечір до інфекційної лікарні Львова звернулось ще 17 пацієнтів

Ольга Денисяка

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У період з 17:00 год. до 23:00 год. в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 17 осіб.  Загалом з підозрою на коронавірус є 96 людей. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я ЛОДА з епідеміології Наталію Тімко.

 

Пацієнти з міста Львова, Самбора, Жовківського, Пустомитівського, Дрогобицького, Кам‘янка-Бузького районів.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 38 осіб.

На самоізоляції знаходяться 138 осіб. За увесь час виписано – 99 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У п’яти пацієнтів важкий. Один пацієнт на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 275 людей.

За результатами тестів у 6 осіб –  грип. За увесь час в сумі у 171 пацієнта Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

«У семи пацієнтів – позитивний результат тесту на коронавірус. Четверо осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії», – інформують у ЛОДА.

Як повідомляв Львівський портал, діагностували коронавірусну інфекцію у області вже у семи людей. Коронавірус виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. Третім хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Що стосується шостого хворого мешканця Львівщини, про якого повідомили у МОЗ, то ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про цю особу не мають.

Ввечері 31 березня на Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у ще двох людей.

При цьому варто додати, що на Львівщині задокументовано перший випадок одужання від COVID-19.

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