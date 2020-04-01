У Львові працівників тролейбусного депо протестували на коронавірус

У середу, 1 квітня, завершилося проведення експрес-тестування на виявлення коронавірусної інфекції у водіїв тролейбусів, контролерів, касирів та диспетчерів. У всіх – негативний результат. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Впродовж трьох днів у тролейбусному депо відбувалося експрес-тестування на виявлення коронавірусної інфекції у водіїв тролейбусів, а також контролерів, касирів, диспетчерів, та інших спеціалістів, які перебувають в контакті з персоналом або пасажирами. У всіх – результат негативний.

Начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів зазначив, що тролейбусні та трамвайні вагони дезінфікують двічі на день, а всі водії забезпечені засобами особистого захисту – масками, рукавичками та дезенфікаторами.

Зазначимо, що ПЛР-тест не виявив коронавірус у водійки львівського трамвая, в якої нещодавно експрес-тест показав позитивний результат.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в обласну лабораторію. Там проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Нагадаємо, на Львівщині семеро людей лікуються від коронавірусу. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Одна пацієнтка одужала. Коронавірус у неї виявили після повернення із Австрії.

Також COVID-19 в області виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини. Ще одним хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Крім цього МОЗ повідомило ще одного хворого на коронавірус на Львівщині. Втім у ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про нового хворого ще не мають.

31 березня у ЛОДА повідомили, що на Львівщині виявили ще двох хворих COVID-19. Втім у МОЗ інформації про інфікваних поки не оприлюднила.

В Україні загалом підтвердили уже 669 випадків захворювання на коронавірус, 17 із них – летальні.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.