Працівників 5-ї лікарні відправили на обсервацію через позитивний тест на коронавірус у пацієнтки

Експрес-тестами на коронавірус протестували працівників та пацієнтів 5-ї міської лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У медичному закладі протестовано 36 осіб (з них 19 пацієнтів та 17 медсестер, в однієї пацієнтки – результат позитивний). Відтак, працівники і пацієнти медзакладу ізольовані і перебувають на обсервації в лікарні, доки не отримають результату полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Нагадаємо, експрес-тести лише дають підозру на коронавірусну інфекцію, а остаточно підтверджує – ПЛР-діагностика, яку, в разі позитивного експрес-тесту, робить лабораторія обласного лабораторного центру.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові 30 березня почали тестувати на коронавірус водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників. Зокрема, експрес-тест показав позитивний результат у водійки трамвая та в 56-річної пацієнтки 5-ї лікарні.

Також 30 березня на Львівщині розпочали масове тестування осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в обласну лабораторію. Там проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

Додамо, що станом на зараз у Львівській області з підозрою на коронавірус є 99 людей. Діагностували коронавірусну інфекцію у області вже у 6 людей. При цьому варто додати, що на Львівщині задокументовано перший випадок одужання від COVID-19.

В Україні загалом підтвердили уже 480 випадків захворювання на коронавірус, 11 із них – летальні.